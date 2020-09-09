旅宿業員工數創新高！花蓮增幅85％居冠　學者曝「三大原因」

▲花蓮東大門夜市人潮洶湧。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，國人無法出國旅遊，導致國旅人潮大爆發。雖然觀光產業大受打擊，但據統計，今年旅館員工數創新高，較去年底增加逾1萬人，增幅最大為花蓮縣成長85％，增加2113人。學者推估三大原因，包括紓困方案要求不得裁員、紓困案補助薪資、國旅爆量影響。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，今年旅館員工數創新高，較去年底加10,566人，增幅高達16.9%，旅館的平均員工人數，由18.5人增加為21.6人，平均每家旅館增加3.1人名員工。個別縣市中，以花蓮、苗栗、台南最為顯著。

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▲疫情下東台灣擠滿國旅客人。（圖／記者李宜秦攝）

黃正聰表示，新冠肺炎疫情下，旅館員工數不減反增的原因有三大面向，第一，交通部祭出的紓困方案即包含旅館的融資貸款，貸款期間不得裁員減薪。第二，紓困方案中，觀光局補助員工4成薪水。

第三，國際間疫情不散，國人不能出國，加上七月開始的安心旅遊補助，國人大量出遊，增加旅館聘僱員工的意願。

▲國旅人潮增加，讓旅宿業員工數創下新高。（圖／記者李宜秦攝）

事實上，日前曾有花蓮民宿業者爆料，近期花蓮許多餐廳一位難求，知名伴手禮奶油酥條每種口味都被掃空。連洗衣工廠都難以負荷大量業務，導致旅宿業者必須自行手洗床單、被套，洗衣業者無奈表示，近期是整日加班趕工，卻還是洗不完。

該業者指出，由於前陣子疫情爆發，旅宿業裁撤許多房務人員，如今國旅人潮爆發，房務集團卻調不到人，每人的業務量又因此增多，壓力相當大。為紓緩人力緊縮壓力，部分業者急找人，增加人力。

▲旅宿業人數創新高。（圖／黃正聰提供）