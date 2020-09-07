女掉6600元房租…4高中生經過「彎腰」！舍監竟放警衝進宿舍帶走人

▲舍監放行！4名高中生遭警方帶走問訊。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

花蓮發生一起遺失物事件，有一名婦人去飲料店買飲料，過程中疑似掉了6000多元房租，報案後，警方在她之後發現4名私校高中生經過店門口，有「彎腰撿拾」的動作，5日直接開警車入校園辦案，未經校方同意，在口頭告知舍監後，直接將4人帶走，家長氣憤痛罵警方，校方也依規懲處警衛、舍監。

太昌派出所5日受理這起6600元現金遺失案，柯姓婦人當時騎車載女兒買飲料，過程中說笑聊天，但離開後發現身上的錢不見了，疑似在過程中掉了沒有發現，警方調閱監視器影像，發現半小時後有4名學生結伴經過店門口，拿出錢包要點餐，隨後輪流蹲下東看西看西，有「彎腰撿拾東西」的動作。

▲4高中生因「彎腰」一個動作！遭警衝進宿舍帶走人。（示意圖／資料照）



柯婦聲稱掉錢，但監視器畫面被盆栽擋住，其實看不清楚，警方為了辦案，5日下午直接開警車入這所私校高中的宿舍，僅告知舍監，就將4名高一生帶回派出所，前後不到30分鐘，舍監當時因忙著替進出學生量體溫，沒有跟著員警，打電話通報也未接通，校方高層並不知情。

校方指出，4名學生表示，當時在店門口蹲下是在找藍芽耳機，警衛、舍監第一時間沒有聯繫上校方就放行，讓未成年學生在沒有監護人及校方主管同意下，被警方帶走問訊，7日早上緊急開會，2人自行向校長請求處分。

家長對此也表達強烈不滿，痛批員警不符合標準作業流程。吉安分局副局長鄭金隆7日坦承疏失，於非上課期間至該高中，舍監及學生同意後，請4人至派出所協助觀看監視器畫面，初步排除涉案，沒有製作筆錄，就將人載回校園；2名吳姓、陳姓員警剛畢業一年，未依程序辦案，分局將依規查處，並加強新進人員的教育訓練，另外也已經致電家長道歉。