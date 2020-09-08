2020大斗六文旦評鑑　優質獎楊家姊妹喜泣「傳承的使命」獲肯定

▲今年首次參賽即獲優質獎的楊家姊妹，楊純圓、楊純娟在會場與母親喜極而泣，她們表示「爸爸把文旦園留給我們，我們有使命繼續傳承…」獲得肯定別具意義。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所今日舉辦「2020大斗六地區文旦品質評鑑」，今年一共有61組優質果農參與評鑑，每一位果農分別提供自己辛苦一整年的成果，期待以最完美的「MR.柚」讓參與的來賓對斗六文旦留下最美好的評比。特等獎由從公部門退休的柚農張國華獲得；而優質獎楊家姊妹「要把這座獎獻給在天上的爸爸」。

斗六市長林聖爵竭力推動在地產業，對斗六文旦生產及輔導不遺餘力，近期巡訪果園與果農會晤後，對於今年度斗六文旦的產況與品質非常有信心。評鑑會分別品嘗評比參賽之文旦，更是對辛苦一整年的果農表示極大的感謝，因為有他們的堅持，才能讓大斗六文旦連年維持絕佳的口碑。

市長林聖爵表示，斗六今年文旦種植的面積約182公頃，產量約每公頃24公噸，總產量約4378公噸。糖度約從11度起跳，每年都維持穩定的產量與品質，今年斗六一樣提供給全國的朋友精心栽種的文旦，歡迎大家在9月12至13日到大斗六文旦節展售攤位來挑選，除了參加豐富的活動與欣賞精彩表演外，也能以行動支持在地的農產。

特等獎得主張國華表示，今天的成果，是大家的辛勞，他說，從小在柚子園跟在父親身邊學習，除承接爸爸的柚園和技術，每月產銷班員也會開班會，交流新技術和意見，柚農間也會一起討論解決問題，彼此教學相長，只為讓斗六文旦發揚光大。

而今年首次參賽即獲優質獎的楊家姊妹，楊純圓、楊純娟在會場與母親喜極而泣，她們表示「爸爸把文旦園留給我們，我們有使命繼續傳承…」獲得肯定別具意義，楊純娟說，15年前接下父親的文旦園，粗重工作與毅力是最要克服的事，為了雙親和家人，她們努力拚，終獲優質獎肯定。

「2020大斗六地區文旦品質評鑑」評比結果，特等獎張國華；頭等獎王建鈞、張秋、張冠能；優等獎黃聰敏、田祺祜、高振祥、陳麗惠、黃玉如；優質獎陳萬生、曾秉炫、鄭賢德、林侃伶、鄭彥甫、楊純娟、賴坤柚、游鈞凱、楊純圓、張冠倫、許紘維、江家程、李威樹、陳瑞瑋、黃文鴻。

副縣長謝淑亞表示，大斗六文旦是文旦界的頂級品，不僅果皮光滑，皮薄、果肉香軟有彈性、汁多味甘甜，富含維生素、膳食纖維等成分。今年文旦的均質相當，色澤多偏綠，消費者買回家可不急著吃光光，慢慢品嘗最對味。

▲斗六市公所今日舉辦「2020大斗六地區文旦品質評鑑」，一共有61組優質果農參與評鑑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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