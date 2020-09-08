劉克襄批排雲山莊一餐300元「味如嚼蠟」　玉管處首度回應

圖文／鏡週刊

作家劉克襄日前在臉書發布一篇名為「玉山上的外國人」的文章，形容排雲山莊的餐點「味如嚼蠟」，認為一餐300元，食物內容明顯單調，餐飲方面不盡如人意，引起山友一陣論戰。玉山國家公園管理處副處長盧淑妃表示，山上的食材都是靠揹工背上山的，希望登山客能多體諒，並強調食物雖簡單，但一定均衡營養且衛生。

劉克襄在文中表示，他認為玉山的東埔和排雲2個山莊的住宿還算及格，但飲食方面並不盡如人意，尤其是排雲。他指出，排雲山莊的中、晚餐一頓約300元，早餐150元，食物內容明顯單調，難以成為國際旅遊知名路線的吸引元素，但每次看到山青背負著比人還高的食物，艱苦地走上來，便不好苛責。他也詢問在登山時遇到的斯洛伐克團，山上的餐飲如何，該團隊的年輕人以自家的brunch做為對照，表示可以接受，但劉克襄認為他們應該是「節儉慣了」便不以為意，認為若是常到國外健行的山友，「難免會有味如嚼蠟的埋怨。」

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劉克襄提及，今年觀光局主推脊樑山脈年，政府除了開放登山政策，良好的住宿環境、合宜的餐飲應該也會是改進的重心，而如何解決食物運補的困難、克服高山煮飯的瓶頸、增加餐飲內容的豐富等等，都值得多次舉辦各種座談或野地現場實驗，並表示，「當我們的高山餐飲展現風格，講求美味又符合環保的理念時，這樣的高山旅遊，或許更適合推廣到國際。」

對此，玉山國家公園管理處副處長盧淑妃在接受媒體訪問時表示，山上的每一粒米、蔬菜，包含水源、瓦斯等資源都是得來不易的，排雲山莊每天要動用3至4名揹工，將逾30公斤的食材或瓦斯從海拔2,610公尺的玉山登山口，背到海拔3,402公尺的排雲山莊，上山距離8.5公里，上下落差約792公尺，是一般登山客難以承受的負重，山友帶上山的廚餘，也需要靠他們背下山，因此飲食都是採「高能量、輕量化、低廚餘」的原則，希望登山客多體諒。

盧淑妃也說明，高海拔的沸點不同，要把食材煮熟非常不容易，不能將山上和都市的餐食做比較，而飲食口味則會因個人差異有所不同，但一定會改善追求更理想的運作模式，並強調山上的食物雖然簡單，但一定衛生、營養、均衡、健康。



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