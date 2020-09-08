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美空軍簽研發合約　「空軍一號」未來將成超音速客機

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▲空軍一號。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲空軍一號。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

美國空軍總統及行政空運局（Presidential and Executive Airlift Directorate）分別和加利福尼亞的Exosonic和亞特蘭大的Hermeus Corporation簽訂合約，研發超音速客機，而其中超音速「空軍一號」原型飛機最快將在2025年推出。

根據《CNN》報導，Exosonic正在研發一款低空超音速Mach1.8雙引擎噴射飛機，該飛機引起了美國空軍總統及行政空運局的關注，並於日前宣布Exosonic已獲得開發合約，在更早之前授予Hermeus開發合約，打造超音速行政專機。

▲空軍一號未來將成超音速客機，最快於2025年推出。（圖／翻攝自Facebook／Exosonic,Inc）

▲空軍一號未來將成超音速客機，最快於2025年推出。（圖／翻攝自臉書Exosonic,Inc）

Exosonic目前將打造1.8馬赫（約每小時2205公里）的雙引擎噴射飛機，換算平均時速為每小時2222公里，可容納70個坐位，其最遠航程可達5000海里（約9260公里）。而Hermeus則在今年2月成功測試了超音速引擎原型，其速度可達5馬赫（約每小時6125公里）。

Exosonic首席執行官Norris Tie在一份聲明表示，「未來全球旅客在旅行是利用低空超音速飛行。」

而Hermeus聯合創始人兼首席營運長Skyler Shuford向CNN表示，「在Hermeus，我們希望製造出比以往任何時候更快、更便宜的飛機，而我們僅用了不到9個月的時間，甚至用不到200萬美元的價格製造了Mach 5發動機原型。」

▼Hermeus的Mach 5發動機。（圖／翻攝自臉書Hermeus）

▲▼Hermeus的Mach 5發動機。（圖／翻攝自臉書Hermeus）

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