彰基大樓連續壁施工地面塌陷　居民拉白布條抗議「太吵又沒安全」

▲彰基七期工程施工造成地面塌陷。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中興路彰基七期大樓工地，因為連續壁工程施工地下水位上升，造成186巷弄內地面4度崩塌，5日深夜有工人摔落一度受困，工地負責人緊急用混凝土漿將洞回填，住在附近的住戶個個人心惶惶深怕自己是下一個受害者，8日上午住戶10多人聯合發起捍衛家園抗議行動。

▲彰基七期工程施工造成地面塌陷居民抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解該條巷弄內已經有4間民宅已經沒有人住，其餘還有將近10戶居民，上月，8月 6日因施作連續壁工程造成地下水位上升，緊鄰工地旁的住家，地面崩塌出一個大黑洞，工程單位當天緊急回填混凝土漿後，也在附近住戶裝設傾度盤監測狀況。

住戶憤怒的說，至今已經發生4起塌陷意外，他們住在巷弄內相當的擔憂，還有另1名住戶說，他的家已經嚴重傾斜，門也無法上鎖，二樓牆壁已經龜裂有５公分遠，都不知道這樣的房子繼續住下去會不會發生危險。

住戶抱怨說，工地施工時房子都在震動，噪音很大，住在家裡真的很恐怖，精神也承受相當大的壓力，雖然彰基有安排他們住在附近的飯店，但還是會擔心哪一天搞不好家裡都沉了也不知道。

上午包括工程單位及彰基都出面對外說明也明確表示，住戶的壓力院方倍感抱歉也能感同身受，立即於11時與住戶在華陽市場召開協調會，會後得出以下4點結論：

一、 後續連續壁工程開挖前，先進行地面雷達探測及精密鑽探，以防土層在赤崩塌，開挖前必須讓建築師、營造廠商簽證。

二、 為讓住戶能減低噪音影響，可在外租房或居住於福泰飯店，另協調福泰飯店放寬僅能居住12小時規定。

三、 每周提供臨房監測數據供居民了解。

四、 若有房屋損害部分，彙整資料申請調解委員會進行調解或透過建設處三方調解。

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