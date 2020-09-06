彰基七期工程1個月4起地面崩塌嚇壞住戶　建設處要求暫時停工

▲彰基七期工程４度塌陷，建設處要求暫時停工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中興路186巷彰基七期大樓工地旁，上個月6日因施作連續壁工程造成地下水位上升，地面崩塌出一個大黑洞，昨晚又發生更大面積塌陷，一名工人差點滑落，一個月內發生4次，住戶嚇得整晚不敢睡覺，上午有居民拿出鐵條往家裡已經被掏空的地板下一插，有將近130公分深，抽出時還可看到水滴，相當驚悚。

▲居民將鐵條插進被掏空的洞裡抽出時還滴水。（圖／記者唐詠絮攝）

住在附近的居民臉色慘白，用害怕又發抖的聲音說，真的很恐怖，昨晚聽到工地很大聲「轟」的一聲，跑出來一看，地面滿是水混著泥沙，還有1名工人掉進坑洞內，所幸他的手趕緊握住欄杆，爬出來時身上滿是土泥，非常的恐怖。

▲議員李寶銀與溫芝樺到現場發現溝蓋下的地下水已經滿漲。（圖／記者唐詠絮攝）

居民也說，工地隨即調派混泥土讓危機暫時解除，但難保不會再度發生，昨晚也在院方的安排下到飯店暫時安置，但光是看到家裡牆壁不斷的龜裂，地面也有可能會塌，怎麼可能睡得著覺。

▲昨晚坍塌的地面早上已經可以站人。（圖／記者唐詠絮攝）

工地負責人表示，目前正在進行連續壁施作工程，附近可能因為地下水位較高，導致部分較鬆軟的土方滑動，造成路面坍塌的情況，所以立刻調派混泥土車先進行回填，那週邊臨房也會依照規定進行鑑定，需賠償的部分也會照規定辦理。

據了解該條巷弄內已經有4間民宅已經沒有人住，其餘還有多戶居民，上月6日都裝設傾度盤監測儀，溫芝樺也建議彰化基督教醫院應於施工期間與鄰近居民協調，除了適度安置影響民眾，必要時甚至以合理價格或修繕費用來回復或購買損壞鄰房，以利民眾生命財產安全，也請彰基及承包廠商要隨時監測週邊情況，不要讓之前新北市的塌陷意外發生。

彰化縣政府建設處對此表示，目前先暫時要求彰基施工單位暫時停工，下周二與民眾召開說明會。

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