　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

彰基七期大樓施工　深夜4度出現「大坑洞」 住戶嚇得不敢睡覺

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰基工地再傳塌陷。（圖／民眾提供）

▲彰基工地再傳地面塌陷意外。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

又再塌陷！彰化市中興路彰基七期大樓工地，疑似連續壁工程施工造成地下水位上升，5日深夜四度出現深不見底的大坑洞，一度傳出有工人摔落受困，工地負責人緊急用混凝土漿將洞回填，住在附近的住戶個個人心惶惶，深怕有個萬一，為了生命財產安全，不排除發起捍衛家園抗議行動。

▲彰基工地再傳塌陷。（圖／民眾提供）

▲彰基工地再傳塌陷意外。（圖／民眾提供）

陳姓民眾表示，住家前的路面，8月6日才因為工程施工，路面出面1個寬約120公分深不見底的大窟窿，外牆也龜裂，當時彰基工地負責人及時用混凝土漿洞回填，沒有造成意外發生，晚間對面的工地再傳路面塌陷，這一次又比前幾次更大更寬，附近住戶也因此嚇得不敢睡覺。

▲住戶外牆龜裂。（圖／彰化縣議員吳韋達提供）

▲住戶外牆龜裂。（圖／彰化縣議員吳韋達提供）

民眾表示連續壁施工恐怕有長達6個月的時間，晚間在工地內發生坍塌處緊鄰陳姓住戶，住在巷弄內的居民非常擔憂，眼見下周將有颱風來襲，萬一又發生這下子該如何是好，彰化市長林世賢、議員溫芝樺、吳韋達與李寶銀也在第一時間前往了解狀況。

▲住戶擔心害怕。（圖／翻攝自彰化市長林世賢臉書）

▲住戶擔心害怕。（圖／翻攝自彰化市長林世賢臉書）

林世賢隨後也與縣府、工程單位協商初步達成以下共識：

1/施工單位緊急搶修用混泥土填補大坑洞
2/安置受影響的住戶
3/請公正第三單位結構技師、建築師公會評估如有安全疑慮，監督單位彰化縣政府建設處因下令暫停施工

▲彰基

▲彰基工地再傳地面塌陷意外。（圖／翻攝自彰化市長林世賢臉書）

美妝版推爆！SK-II洗面乳　洗臉像做SPA一用愛上

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
金曲歌手嚴詠能台上倒下！送醫搶救宣告不治　享年50歲
蔡依林「雙腿內側流滿鮮血」！深夜照網嚇傻：妳怎麼了
嗆女客買120包蜜餞「看起來像代購」　百年老店怒回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彰基七期大樓施工　深夜4度出現「大坑洞」 住戶嚇得不敢睡覺

小花蔓澤蘭全國防治日　新北號召百名志工集合拔草500公斤

口罩國家隊之光！康那香推秘密武器　產能暴增5倍「一天50萬片」

嗆女客買120包蜜餞「看起來像代購」　百年老店氣回應：她講的都對

熱血二代傳承傢俱事業　疫情緊撐「基蛋哥」盼紓困方案升級

清寒媽媽賣手工食品維生！正妹網紅「免費代言」…收到產品秒失聯

競技疊杯邀請賽花蓮登場！徐榛蔚現場體驗　成績「太厲害」

全國「除蔓」成效花蓮第一！單位收購價花蓮最高　每公斤8元

各界助益家扶弱勢　今頒出555萬助學金共嘉惠472名學子

屏東家扶頒發2020年暑假獎助學金　總計頒發502萬元助兒少

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

林明進交保後低調現身：沒委屈　13分鐘快閃...工廠將開放退貨

想離職卻沒勇氣、化悲憤為食量　他吐露25歲後厭世人生引網共鳴

GAI深情表白老婆「是我的責任、緊箍咒」　眼眶泛淚：星星月亮我都願意給她

彰基七期大樓施工　深夜4度出現「大坑洞」 住戶嚇得不敢睡覺

小花蔓澤蘭全國防治日　新北號召百名志工集合拔草500公斤

口罩國家隊之光！康那香推秘密武器　產能暴增5倍「一天50萬片」

嗆女客買120包蜜餞「看起來像代購」　百年老店氣回應：她講的都對

熱血二代傳承傢俱事業　疫情緊撐「基蛋哥」盼紓困方案升級

清寒媽媽賣手工食品維生！正妹網紅「免費代言」…收到產品秒失聯

競技疊杯邀請賽花蓮登場！徐榛蔚現場體驗　成績「太厲害」

全國「除蔓」成效花蓮第一！單位收購價花蓮最高　每公斤8元

各界助益家扶弱勢　今頒出555萬助學金共嘉惠472名學子

屏東家扶頒發2020年暑假獎助學金　總計頒發502萬元助兒少

排雲山莊一餐300菜色曝光！他憂外國客「味如嚼蠟」　掀山友大戰

電視開超大聲遭鄰投訴　背後藏洋蔥　獨居婦「我覺得我被丟下…」

望著空蕩蕩行李箱「視線模糊了」！王奕盛揭開林懷民「幕後溫柔」

范冰冰「深層清潔」養出水煮蛋肌！5步驟改善草莓鼻　抹茶敷臉是關鍵

中職／用完挑戰權還可由主審提出　去年就有發生過

中職／獅猿衝突事件過後　施子謙出馬力抗卡本特

彰基七期大樓施工　深夜4度出現「大坑洞」 住戶嚇得不敢睡覺

台南嬤公園縮長椅擺攤！杯套掛滿鐵架沒人買　她聽佛心價格哭了

中和圍棋老師毆10歲男童　媽現身曝原因「同意管教」：2人住一起

台中大里騎士詭異自撞！內臟噴濺一路　當場躺地死亡

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

地方熱門新聞

嗆女客像代購！百年老店：她講的都對

窮媽媽賣手工食品！女網紅收產品失聯

康那香推秘密武器　口罩產能暴增5倍

彰基大樓施工　再陷「大坑洞」

新竹洗屍水排溪…70萬人恐喝下肚　縣府給回應

桃林鐵路路廊啟用　鄭文燦：桃園星光大道

傳承傢俱事業　疫情緊撐盼紓困升級

前立委周五六違反選罷法起訴

全國「除蔓」成效花蓮第一　收購價花蓮最高

快訊／高雄凌晨3:52發生4.1有感地震

小花蔓澤蘭全國防治日

屏東家扶頒發2020年暑假獎助學金

台南1名男子遭人盜刷百餘筆外送消費

競技疊杯邀請賽登場　徐榛蔚體驗成績驚人

更多熱門

相關新聞

彰化警路口安全大執法　挨罰駕駛批「作秀」

彰化警路口安全大執法　挨罰駕駛批「作秀」

彰化縣警局今(1)日執行路口安全大執法，8點整前往博愛街與旭光路彰基督前的路段取締，開罰單簡直開到手軟，有民眾因此不滿，抱怨因路口卸貨擋道看不到前方，員警應該去取締貨車，怎麼會開他紅單，氣得反嗆罵員警拿他在作秀，但「未依規定禮讓行人」違規是事實，萬一硬闖撞到了路人恐怕問題就更嚴重了。

天降混凝土正妹險遭毀容　工人虧：不然我娶妳啊

天降混凝土正妹險遭毀容　工人虧：不然我娶妳啊

酒後吞大量藥物 　彰化男送醫急救

酒後吞大量藥物 　彰化男送醫急救

慶祝2歲生日　導盲犬Arthur超淡定

慶祝2歲生日　導盲犬Arthur超淡定

彰基大樓施工路面驚見大黑洞！附近住戶喊恐怖

彰基大樓施工路面驚見大黑洞！附近住戶喊恐怖

關鍵字：

彰基連續壁地下水混凝土

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／「打狗亂歌團」嚴詠能宣告不治！

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

快訊／50歲金曲歌手「台上突然靜止」頭朝下栽倒！緊急送醫

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

蔡依林「雙腿內側流滿鮮血」白褲染紅！

23歲超美3寶媽「綁鐵賺錢」！領到薪水感動爆哭

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

奎丁揭「真實罩杯」認了靠4招顯胸

人妻婚外情被抓包　行車紀錄器「要親奶奶」成鐵證

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

「婆婆殺了我」苦媳輕生　醫揭4盲點

驚悚畫面曝！中和2機車碰撞倒地…騎士「噴飛對向車道」遭輾斃

成語蕎吃壽司「誤做禁忌動作」！

更多

最夯影音

更多
許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳
外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面