彰基七期大樓施工　深夜4度出現「大坑洞」 住戶嚇得不敢睡覺

▲彰基工地再傳地面塌陷意外。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

又再塌陷！彰化市中興路彰基七期大樓工地，疑似連續壁工程施工造成地下水位上升，5日深夜四度出現深不見底的大坑洞，一度傳出有工人摔落受困，工地負責人緊急用混凝土漿將洞回填，住在附近的住戶個個人心惶惶，深怕有個萬一，為了生命財產安全，不排除發起捍衛家園抗議行動。

▲彰基工地再傳塌陷意外。（圖／民眾提供）

陳姓民眾表示，住家前的路面，8月6日才因為工程施工，路面出面1個寬約120公分深不見底的大窟窿，外牆也龜裂，當時彰基工地負責人及時用混凝土漿洞回填，沒有造成意外發生，晚間對面的工地再傳路面塌陷，這一次又比前幾次更大更寬，附近住戶也因此嚇得不敢睡覺。

▲住戶外牆龜裂。（圖／彰化縣議員吳韋達提供）

民眾表示連續壁施工恐怕有長達6個月的時間，晚間在工地內發生坍塌處緊鄰陳姓住戶，住在巷弄內的居民非常擔憂，眼見下周將有颱風來襲，萬一又發生這下子該如何是好，彰化市長林世賢、議員溫芝樺、吳韋達與李寶銀也在第一時間前往了解狀況。

▲住戶擔心害怕。（圖／翻攝自彰化市長林世賢臉書）

林世賢隨後也與縣府、工程單位協商初步達成以下共識：

1/施工單位緊急搶修用混泥土填補大坑洞

2/安置受影響的住戶

3/請公正第三單位結構技師、建築師公會評估如有安全疑慮，監督單位彰化縣政府建設處因下令暫停施工

▲彰基工地再傳地面塌陷意外。（圖／翻攝自彰化市長林世賢臉書）

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