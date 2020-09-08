監院通過人權會職權行使法草案送立院　依法律及比例原則維護人權





▲監察院通過人權委員會職權行使法草案。（資料圖／記者林健華攝）

記者袁茵／台北報導

監察院國家人權委員會自8月成立以來，面臨缺乏法源依據等問題。監院8日召開院會，會議中通過「監察院國家人權委員會職權行使法草案」 條文共13條，明定人權委員會處理案件時，應依照正當法律程序及比例原則，得邀請政府機關、私法人或私人團體協助配合。

監察院8日召開監察院會議，會議決議通過「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，並撤回監察院2020年5月12日函送立法院的「監察法」部分條文修正草案。

監察院表示，國家人權委員會自2020年8月1日第6屆監察委員就任日起正式展開運作，為強化促進及保障人權之職責，落實憲法對人民權利之維護，建立普世人權價值及規範，並與國際人權接軌，提出「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，使國家人權委員會有完整作用法可為遵循，並達成聯合國《巴黎原則》揭示國家人權機構保障及促進人權目的。

監察院指出，「監察院國家人權委員會職權行使法草案」條文共13條，除了明定國家人權委員會處理案件，應依正當法律程序及比例原則，同時規定處理陳情案件必要時得進行調解，依職權或陳情進行案件調查、訪查或系統性國家詢查時，得要求政府機關（構）、私法人或私人團體協助配合；各級政府機關（構）因涉及人權侵害事項，必要時得協助人民提起司法救濟及聲請參加訴訟。

監察院提到，院會也通過「監察法」第26條修正案，明定監察院行使調查權，應遵守正當法律程序及合乎比例原則，以彰顯法治國家監察權行使之基本原則；調查案件除報請結案外，應提出調查報告，賦予調查報告法律位階法源依據；為保障人民知的權利，將現行有關調查人員對外不得宣洩規定增訂但書，使與公共利益或人權保障有關者例外得公開，監察職權之行使更臻完善。

其他人也看了這些新聞...

►民調落後蔣萬安、陳時中 黃珊珊：不是什麼人都可以隨便上手

► 蔣萬安聲量輾壓馬英九、羅智強 韓國瑜慘剩2%僅贏1人

►江啟臣談蔣萬安出戰2022台北市長：國民黨一定派出最強人選



相關新聞...

► 國民黨中評委提案：徵召蔣萬安參選2022台北市長 拿下3都

► 支持度慘輸蔣萬安30％ 羅智強：環境越困難我戰鬥力越強

►振興一下我們的美麗

