隔空嗆女兒「跟妳媽共用一個男人」　家暴父下秒現世報賠3600元

記者黃翊婷／綜合報導

高雄48歲蘇姓男子受到保護令約束，不得接近妻女，但他在2019年11月13日透過LINE傳送訊息給女兒，隔空嘲諷「原來妳跟妳媽共同用一個男人喔」，結果被一狀告上法院，一審判刑拘役30日，得易科罰金3萬元。他不滿提出上訴，最終以賠償3600元換取緩刑2年，全案確定。

▲女兒莫名收到父親的嘲諷訊息。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

判決書中提到，蘇男因為家暴行為，去年10月17日起受到高雄少年及家事法院核發的民事通常保護令約束，不得對妻子和女兒實施身體、精神或經濟上的騷擾、控制以及脅迫，有效期限為一年。

但就在保護令核發不到一個月，蘇男就透過通訊軟體LINE傳送訊息嘲諷女兒，「原來妳跟妳媽共同用一個男人喔，在車禍現場我看到妳媽抱著那個男人，妳都不覺得怎麼樣嗎？」女兒不甘無辜受辱，氣得直接報警處理。

▲蘇男因為家暴行為，被限制不能接近妻女。（示意圖／123RF，與本案當事人無關）

雖然蘇男辯稱不知道這樣做會違反保護令，訊後仍被檢方依法起訴，一審也被法官依違反保護令罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。他不滿提出上並強調，事後已經和女兒達成和解，也賠償3600元，希望法官能從輕量刑，並給予緩刑的機會。

高雄地院二審法官認為，蘇男雖然是從遠端以文字方式傳送訊息，並非當面說出口，不過，上述詞語暗指女兒不倫，足以令人產生不快，的確違反保護令，原審量刑並無不妥，只是考量到雙方已經達成和解，最終裁定駁回上訴，但加碼宣告緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，全案確定。