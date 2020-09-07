　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一票1000元　前高雄縣議員何堅心賄選判刑3年4月定讞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲前高雄縣議員何堅心買票遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

曾當選兩屆高雄縣議員的何堅心，縣市合併後3度挑戰高雄市議員都敗北，他更遭檢方指控，2018年第3次參選市議員涉嫌以每票1000元賄選，遭提起公訴。一二審均認定有罪判刑，更一審將他判刑3年4月、褫奪公權3年。案經上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

現年72歲的何堅心，曾當選高雄縣第9、10屆議員。縣市合併後，他2010年、2014年、2018年皆以無黨籍參選第5選區（大社、仁武、鳥松、大樹區）市議員都落選。而2018年投票後，檢警單位更查出他以涉嫌在選前買票賄選。

起訴書指出，投票日前的2018年11月21日晚間8點多，何堅心開車載妻子到林姓選民住處，他獨自下車與林男交談，由林男出面尋找願意行賄對象共30人，以每票1000元買票，何堅心當場交付3萬元給林男。隔天早上7點多，何堅心再找曾姓選民，給2000元賄選。檢方因此提起公訴。

法院審理時，何堅心否認犯罪，但林男與曾男均坦承收受金錢，並對過程詳細供述，法院均認定何堅心確實買票賄選。另外何堅心在2017年間才因違反《農田水利會組織通則》，也涉妨害選舉公正，被判刑6個月定讞，5年內再犯本案，夠成累犯須加重其刑。一審認定他犯2個買票罪，判刑4年、褫奪公權4年。二審改認定他連兩天買票應成立接續犯，僅論一個買票罪，改判刑3年8月、褫奪公權4年。

由於曾男曾一度改稱2000元是走路工，因此最高法院將全案撤銷發回，高雄高分院更一審最後認為無法認定曾男部分就是買票，因此改認定何堅心犯下一個買票罪，判刑3年4月、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。
 

ET快訊
快訊／宜蘭大溪漁港落海人數增至10人！5命危5送醫
張菲、費玉清每月給10萬　恆述法師爆弟子為她抱不平
中衛特殊色口罩搶翻！明、後天「開賣通路、時間」一次看
快訊／宜蘭大溪漁港6人落海！3人無生命跡象　倚靠冰箱漂浮
快訊／金錢豹2男遭擄虐殺　死因出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／宜蘭大溪漁港「落海人數增至10人」！5人無生命跡象搶救中

高雄地院停車場驚傳「爆裂物」　警拉封鎖線...行動電源啦！

西門町星聚點KTV爆大亂鬥　互瞄不爽「4打1」大批警力壓制

兒拒接家業！海產大亨討千萬贈地反挨告擾眠...結局「臉超腫」

快訊／宜蘭大溪漁港6人落海！3人失去生命跡象　倚靠冰箱漂浮

一票1000元　前高雄縣議員何堅心賄選判刑3年4月定讞

「連搶12超商」關13年獲假釋　他持刀再搶一次得手千元下場慘

台24線霧台段坍方！單向通行搶修中...山坡溼土變乾鬆動

快訊／「全身72%皮下嚴重出血」！金錢豹2男遭擄虐殺　驗屍結果曝

剛成年揪國中女友嗨9次「鬧出人命」　台南哥點頭結婚獲緩刑

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

快訊／宜蘭大溪漁港「落海人數增至10人」！5人無生命跡象搶救中

高雄地院停車場驚傳「爆裂物」　警拉封鎖線...行動電源啦！

西門町星聚點KTV爆大亂鬥　互瞄不爽「4打1」大批警力壓制

兒拒接家業！海產大亨討千萬贈地反挨告擾眠...結局「臉超腫」

快訊／宜蘭大溪漁港6人落海！3人失去生命跡象　倚靠冰箱漂浮

一票1000元　前高雄縣議員何堅心賄選判刑3年4月定讞

「連搶12超商」關13年獲假釋　他持刀再搶一次得手千元下場慘

台24線霧台段坍方！單向通行搶修中...山坡溼土變乾鬆動

快訊／「全身72%皮下嚴重出血」！金錢豹2男遭擄虐殺　驗屍結果曝

剛成年揪國中女友嗨9次「鬧出人命」　台南哥點頭結婚獲緩刑

快訊／宜蘭大溪漁港「落海人數增至10人」！5人無生命跡象搶救中

史上範圍最大「新北歡樂耶誕城」預計11月登場　打造期間限定台版迪士尼

勞動部「真心良品」採購競賽加碼　總採購前10名總購物金108萬元

林昀儒、莊智淵、鄭怡靜受邀參與世界盃　11月中國開賽

海邊活動注意！氣象局發「長浪警戒」　龍洞、蘇澳4地區浪高2-3米

雞腿有嘴型！「大膽胖橘」翻桌地基主便當　貪吃背後藏可憐過往

高雄地院停車場驚傳「爆裂物」　警拉封鎖線...行動電源啦！

看中預售屋「剩B4、B5車位」他擔心繞到煩！　過來人曝這點更重要

陳時中出戰2022台北市長？　蘇貞昌：一步步爬！沒爬好也會摔倒

萌笑妹「偷捏耳朵」拍肚打擾！　猛虎耐心忍...媽嘆：只對妹妹好

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

社會熱門新聞

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌

男摩鐵自殺　IG：讓我放過自己

前男友麻吉強行侵入…她子宮發炎哭喊：我好髒　

湯姆熊割喉案！嫌冷血話惹怒全台　一本小說成破案關鍵

彰化139線過彎壓車失控　20歲騎士捲車底亡

富家千金迷信「水溝神」　5個月砸3700萬

人緣佳甜心學霸　她縱火後「希望台灣人殘酷死去」

目睹39歲女摔飛！乘客狂抖：很嚇人

即／金錢豹擄2男虐打　5惡煞全遭聲押

即／金錢豹2男遭擄虐殺　驗屍結果曝

北車「最嗆街友」喊單挑　被猛踹51下慘死！　

即／宜蘭大溪漁港6人落海！

即／板橋好兄弟夜搶「運鈔車」

更多熱門

相關新聞

OTT專法防堵愛奇藝違憲！

OTT專法防堵愛奇藝違憲！

NCC這次推出的OTT專法草案，不但限制人民知的權利，而且管制手段也明顯地逾越了必要的限度，明顯具有違憲疑慮。筆者呼籲NCC不要為了仰體上意，強推違憲的OTT專法，否則將會在台灣言論自由的發展史上，留下難堪的笑柄。

雲林社工狼師　引誘輔導少女援交

雲林社工狼師　引誘輔導少女援交

吳宇軒／輕信網路貸款淪洗錢被告

吳宇軒／輕信網路貸款淪洗錢被告

前警官羅明村返台歸案　堅稱清白

前警官羅明村返台歸案　堅稱清白

台南逆孫鐵鎚殺3至親　無期徒刑定讞

台南逆孫鐵鎚殺3至親　無期徒刑定讞

關鍵字：

法律人權高雄縣市議員何堅心賄選連霸三審最高法院判刑定讞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

快訊／阿嬌飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫！

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面