一票1000元　前高雄縣議員何堅心賄選判刑3年4月定讞

▲前高雄縣議員何堅心買票遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

曾當選兩屆高雄縣議員的何堅心，縣市合併後3度挑戰高雄市議員都敗北，他更遭檢方指控，2018年第3次參選市議員涉嫌以每票1000元賄選，遭提起公訴。一二審均認定有罪判刑，更一審將他判刑3年4月、褫奪公權3年。案經上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

現年72歲的何堅心，曾當選高雄縣第9、10屆議員。縣市合併後，他2010年、2014年、2018年皆以無黨籍參選第5選區（大社、仁武、鳥松、大樹區）市議員都落選。而2018年投票後，檢警單位更查出他以涉嫌在選前買票賄選。

起訴書指出，投票日前的2018年11月21日晚間8點多，何堅心開車載妻子到林姓選民住處，他獨自下車與林男交談，由林男出面尋找願意行賄對象共30人，以每票1000元買票，何堅心當場交付3萬元給林男。隔天早上7點多，何堅心再找曾姓選民，給2000元賄選。檢方因此提起公訴。

法院審理時，何堅心否認犯罪，但林男與曾男均坦承收受金錢，並對過程詳細供述，法院均認定何堅心確實買票賄選。另外何堅心在2017年間才因違反《農田水利會組織通則》，也涉妨害選舉公正，被判刑6個月定讞，5年內再犯本案，夠成累犯須加重其刑。一審認定他犯2個買票罪，判刑4年、褫奪公權4年。二審改認定他連兩天買票應成立接續犯，僅論一個買票罪，改判刑3年8月、褫奪公權4年。

由於曾男曾一度改稱2000元是走路工，因此最高法院將全案撤銷發回，高雄高分院更一審最後認為無法認定曾男部分就是買票，因此改認定何堅心犯下一個買票罪，判刑3年4月、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

