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快訊／國民黨證實：派王金平赴陸出席今年的海峽論壇

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▲▼台北聖興天后宮今(7/7)舉行揭匾儀式，宮廟主委新潤機構董事長黃文辰、前立法院長王金平、國民黨主席江啟臣等共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席江啟臣、前立法院長王金平。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨主席江啟臣決定派代表團出席，敦請立法院前院長王金平先生擔任國民黨代表團團長，並由國民黨秘書長李乾龍先生擔任副團長。

國民黨表示，王金平從政經歷豐富，擔任立法院院長17年，亦曾兼任國民黨副主席，瞭解台灣民情及大陸情勢，其圓融智慧向為各界推崇。值此兩岸情勢緊張之際，以王前院長的經驗與聲望，必能向大陸方面有效傳達台灣人民對兩岸情勢的關切，促進兩岸社會的諒解，為此次代表團團長最佳人選。

國民黨指出，自2016年民進黨執政以來，兩岸關係日益惡化，過去半年來，更由於中共當局對台態勢強硬，民進黨政府對大陸亦不遑多讓，兩岸正逐步移入敵意漸深的危險境地，再加上解放軍和美軍在台灣周邊的頻繁活動，日前蔡總統已公開稱擔憂兩岸擦槍走火。

國民黨表示，日趨緊張的兩岸關係帶來兩個巨大風險。一是ECFA中斷對台灣產業的風險，一是兩岸敵對造成在大陸的台灣人民所面臨的各項挑戰。為維護台灣安全繁榮，兩岸必須持續交流對話，以逆轉走向戰爭的惡意螺旋，為台灣人民提供更好的選擇。

始自於2009年的「海峽論壇」，在兩岸交流具有指標意義，是促進兩岸人民相互了解的重要場合。今年各項兩岸交流陸續停辦，「海峽論壇」更形重要。既然兩岸官方管道中斷，國民黨表示，需扛起重擔，在「海峽論壇」為台灣繁榮發聲，為兩岸和平努力，希望透過溝通對話能化解歧見。

國民黨代表團除了參加第十二屆海峽論壇大會外，也將參訪廈門地區的台商投資企業，並規劃與台師和台生舉辦座談，預計於21日晚間返台。

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