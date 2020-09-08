　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

IT妹中4億爽玩2年！發起「1元轉讓中國錦鯉」神大獎：讓你財富自由~

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 信小呆。（圖／翻攝自微博）

▲ 信小呆。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

28歲的IT小資女「信小呆」在2018年，幸運獲得支付寶推出價值1億元（人民幣，下同）的大獎，她也因此獲封「中國錦鯉」的稱號。2年後的今（8）日，信小呆宣佈要1元轉讓「中國錦鯉」，她更透露，獎品甚至會「讓你實現財務自由」。消息一出令全網嗨翻，紛紛表示，「辭職信已寫好」、「開始做2021的旅遊計畫」。

綜合陸媒報導，信小呆是一名普通的天津女孩，大學就讀南京航空航太大學，畢業後在國企擔任IT工程師，當被告知自己抽中價值1億元（約新台幣4.2億元）的大獎時，她難以置信，「我下半生是不是不用工作了？」

▲▼ 信小呆。（圖／翻攝自微博）

▲微博內容。（圖／翻攝自微博）

信小呆今早在微博PO文，稱在過去2年的時光，頭頂「中國錦鯉」殊榮的同時，生活也隨之「驚心動魄」，一路上看遍了式各樣的風景，在不停的尋找旅行的意義期間，也對「人生」這重量不小的二字有了更加深刻的認識，「我的28歲，積累了一定的財富，也收穫了意外的愛情。」

信小呆稱趁自己頭腦發熱，要將「中國錦鯉」這個改變命運的身份，1元轉讓給下一個幸運的人，希望其能將這份幸運一直傳遞下去。她也透露自己的未來規劃，「我這個『後浪』，則要去開啟新的事業，面對全新的人生和全新的挑戰。」

根據信小呆的介紹，她的新事業和「轉讓」活動將於9日9點同時開始，「新錦鯉的獎品可能超過當時我這個老錦鯉的獎品啦，甚至會讓你實現財務自由，大家猜猜財務自由獎都有什麼呢？」

▲▼ 信小呆。（圖／翻攝自微博）

▲貼文吸引近72萬按讚。（圖／翻攝自微博）

消息一出令大陸網友嗨翻，相關話題登上微博熱搜榜，「辭職信已寫好」、「好想辭職啊……」、「我一個選課都選不到的人 還在妄想當錦鯉」、「我來了！！！」、「我已經有感覺了，要中獎了」。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
薔薔狂提詐賭！徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人　真相曝光
快訊／紙本藝FUN券抽籤結果出爐！這些「幸運生日」都中獎
LIVE／紙本藝FUN券抽「生日」！12點準時開獎
北市托嬰中心保母「重壓哄睡」！下秒棉被悶頭恐怖影片曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

團聚陸配家庭請願　孕婦、台尪問：美豬能來家人不能來？

IT妹中4億爽玩2年！發起「1元轉讓中國錦鯉」神大獎：讓你財富自由~

王金平、李乾龍赴「海峽論壇」　陸委會：不需政府許可

王毅：中國政府沒有也不會要求「中企提供境外數據」

陸抗疫表彰大會舉行！　習近平衷心感謝「台灣同胞」援助

四川推「支持台企12條」　半年內78間台企落戶

政府開「團聚陸配」專案窄門　罹癌台商妻、遲緩兒母可來台

違建遭拆好生氣！屋主放大絕　一刀剪斷「吊掛工人安全繩」

習近平親自頒發共和國勳章！　鍾南山：我們仍不能鬆懈

和碩子公司「羞辱員工」當事人離職！　關聯公司違法加班多次被罰

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

S2O直擊／百大DJ Danny Avila狂揮中華民國國旗　連說9次「謝謝」：你們是超屌國家

團聚陸配家庭請願　孕婦、台尪問：美豬能來家人不能來？

IT妹中4億爽玩2年！發起「1元轉讓中國錦鯉」神大獎：讓你財富自由~

王金平、李乾龍赴「海峽論壇」　陸委會：不需政府許可

王毅：中國政府沒有也不會要求「中企提供境外數據」

陸抗疫表彰大會舉行！　習近平衷心感謝「台灣同胞」援助

四川推「支持台企12條」　半年內78間台企落戶

政府開「團聚陸配」專案窄門　罹癌台商妻、遲緩兒母可來台

違建遭拆好生氣！屋主放大絕　一刀剪斷「吊掛工人安全繩」

習近平親自頒發共和國勳章！　鍾南山：我們仍不能鬆懈

和碩子公司「羞辱員工」當事人離職！　關聯公司違法加班多次被罰

《阿宅煮瞎毀》實況界西餐料理爭霸賽　湯米、Section部分誰被BAN出廚房？

採訪問「你是男人嗎？」眼神瞄下體　Lovelyz美珠遭轟性騷道歉了

醫材價差亂象！消基會點名這些醫院　「心臟瓣膜」最高差價9.2萬

吳景欽／【淫保全囚女】防止再犯只能靠羈押嗎

世大運金牌選手「亞洲標槍王」鄭兆村現身傳說學園祭　攜手YR、喵少和米克展開對決

「貓咪舉物扭蛋」第二彈！集結更多隻排隊形　亮黃、灰藍新花色萌翻

為趕到醫院照顧癌母…他撞死「運將、乘客」！清醒喊：想不起來

西班牙人憂Danny Avila來台染疫「不歡迎你回國」　本人霸氣回：台灣0確診

保清白！關務署比對　尚無其他國家隊進口偽標MIT口罩

雙載騎士紅燈衝出「神之右轉」　他喇叭示警...反遭咆哮怒嗆

大陸熱門新聞

退役士兵摟超正蘿莉　性別曝光網崩潰

溫泉池玩跳水！他脖子咔擦慘死

天才少女13歲大專畢業　怨父母把她帶上錯的路

泡溫泉硬要跳水！　男當場「頸椎骨折」慘死

批習近平帳戶被封　蔡霞存款全沒了

開學第一天送小孩上學　老爸竟跑錯3學校

大陸新首富誕生！1.75兆身價秒殺馬雲

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

撞死弟弟女友報復！狂男猛踩油門釀2死4傷「下車魔性狂舞」

和碩子公司「羞辱員工」當事人離職

女稱遭「性侵逼交往」墮胎！　男友被肉搜結果大反轉

違建遭拆好生氣！屋主放大絕　一刀剪斷「吊掛工人安全繩」

28歲男街頭持刀亂砍　當場被擊斃！

19歲女擠完鼻子痘痘命危！細菌竄腦眼僵死

更多熱門

相關新聞

深夜收奇怪私訊！客服7電話救人

深夜收奇怪私訊！客服7電話救人

客服人員的警惕成功救回一條生命！浙江杭州市18歲的學生小高（化名）因學業和家庭瑣事，一時想不開選擇燒炭自殺，而他在「支付寶」平台的留言引起客服葭瑤的注意，經過多方配合，在7次通話後，這位輕生男子得救了。

德情報單位：使用支付寶、微信有風險

德情報單位：使用支付寶、微信有風險

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

陸搶劫案跌90%！原因竟和它有關

陸搶劫案跌90%！原因竟和它有關

2天搶3應召女40萬　她遭綁跳著到櫃台求救

2天搶3應召女40萬　她遭綁跳著到櫃台求救

關鍵字：

中國錦鯉信小呆支付寶

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

野生「零負評女神」現洲際棒球場

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

即／高雄男肇撞小黃　司機乘客不治

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

賴品妤熱戀「大街磨蹭」全直擊　十指緊扣攻入香閨

《古惑仔》張耀揚消失N年近況曝光！

百貨夾縫屋1.6億求出售　專家曝2點不看好

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面