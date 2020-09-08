IT妹中4億爽玩2年！發起「1元轉讓中國錦鯉」神大獎：讓你財富自由~

▲ 信小呆。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

28歲的IT小資女「信小呆」在2018年，幸運獲得支付寶推出價值1億元（人民幣，下同）的大獎，她也因此獲封「中國錦鯉」的稱號。2年後的今（8）日，信小呆宣佈要1元轉讓「中國錦鯉」，她更透露，獎品甚至會「讓你實現財務自由」。消息一出令全網嗨翻，紛紛表示，「辭職信已寫好」、「開始做2021的旅遊計畫」。

綜合陸媒報導，信小呆是一名普通的天津女孩，大學就讀南京航空航太大學，畢業後在國企擔任IT工程師，當被告知自己抽中價值1億元（約新台幣4.2億元）的大獎時，她難以置信，「我下半生是不是不用工作了？」

▲微博內容。（圖／翻攝自微博）

信小呆今早在微博PO文，稱在過去2年的時光，頭頂「中國錦鯉」殊榮的同時，生活也隨之「驚心動魄」，一路上看遍了式各樣的風景，在不停的尋找旅行的意義期間，也對「人生」這重量不小的二字有了更加深刻的認識，「我的28歲，積累了一定的財富，也收穫了意外的愛情。」

信小呆稱趁自己頭腦發熱，要將「中國錦鯉」這個改變命運的身份，1元轉讓給下一個幸運的人，希望其能將這份幸運一直傳遞下去。她也透露自己的未來規劃，「我這個『後浪』，則要去開啟新的事業，面對全新的人生和全新的挑戰。」

根據信小呆的介紹，她的新事業和「轉讓」活動將於9日9點同時開始，「新錦鯉的獎品可能超過當時我這個老錦鯉的獎品啦，甚至會讓你實現財務自由，大家猜猜財務自由獎都有什麼呢？」

▲貼文吸引近72萬按讚。（圖／翻攝自微博）

消息一出令大陸網友嗨翻，相關話題登上微博熱搜榜，「辭職信已寫好」、「好想辭職啊……」、「我一個選課都選不到的人 還在妄想當錦鯉」、「我來了！！！」、「我已經有感覺了，要中獎了」。