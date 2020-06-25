陸搶劫案10年銳減90%！背後原因曝...行動支付讓壞人「失業了」

▲大陸搶劫案數字近10年間銳減超過90%。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

行動支付在大陸盛行，普及率近9成，聯合國毒品與犯罪問題辦公室的數據顯示，大陸在2010年時搶劫案件數字排名全球第五，但在2018年的排名已跌出20名外，近10年間銳減超過90%，因此被認為一定程度上是微信、支付寶的普及令壞人「失業」。

如今在大陸從貨物交易到菜市場賣場，都能使用行動支付，民間也打趣說，「路邊再也撿不到錢，劫匪也搶不著現金了」。實際上，據《鳳凰週刊》報道，大陸在2006年的搶劫案件數字排名第六，有超過30萬宗，其後逐年遞減，雖在2007年和2008年有小幅度回升，但自2009年開始持續減少。

▲電子支付。（圖／CFP）

2012年大陸推出支付寶等一系列的行動支付後，普及率快速上升，與此同時，搶劫案件數字繼續穩步下跌。2018年的數據顯示，大陸搶劫案件數字為2.5420萬宗，跌出20名外，行動支付普及率在該年已超過70%，其後更進一步逼近至90%。

不過《快科技》認為，雖然從邏輯上而言，搶劫案件數字下跌不能完全歸功於行動支付，但從現實層面來看，行動支付的普及使大眾都不太會攜帶現金外出，「小偷等傳統職業顯然備受打擊」。網上流傳一段趣聞，有2名外地男子到浙江杭州犯案，連環搶劫3間便利店後，卻只獲得現金2000元（人民幣．下同），被捕時不禁抱怨「杭州人都不用現金的嗎？」