深夜收「15字」奇怪私訊！女客服警覺不對勁...7通電話救下18歲燒炭男

▲客服人員的警惕成功救回一條生命。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

客服人員的警惕成功救回一條生命！浙江杭州市18歲的學生小高（化名）因學業和家庭瑣事，一時想不開選擇燒炭自殺，而他在「支付寶」平台的留言引起客服葭瑤的注意，經過多方配合，在7次通話後，這位輕生男子得救了。

綜合陸媒報導，支付寶客服一般是24小時在線，葭瑤近日在值晚班時，看到一名用戶私訊留言「對不起，我支撐不住了」、「下輩子再說吧」。憑著多年溝通用戶的經驗和職業敏銳，葭瑤馬上判斷這位私信的用戶輕生的傾向很大。

▲客服團隊迅速成立應急救人小組，嘗試通過用戶告知的資訊確定大概的位置並報警。（圖／安徽網）

救人第一！葭瑤撥通用戶的電話，嘗試在聊天中安慰對方，想方設法轉移他的注意力，試圖引導他離開封閉空間。與此同時，客服團隊迅速成立應急救人小組，嘗試通過用戶告知的資訊確定大概的位置並報警。

葭瑤透露，記得當時該名男學生在電話裡說餓了，既然能感覺到餓，證明他還是想繼續活著，「我和團隊的小夥伴都鬆了口氣。」約凌晨3時，葭瑤掛下第7通電話的當下，警方正好趕到救下了這名輕生男子。

消息傳出後，網友紛紛為葭瑤的舉動點讚，「支付寶，今天全網應為你點贊」、「該好好獎勵這個客服」、「謝謝支付寶客服工作人員，你們辛苦了」。

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▼ 支付寶客服救輕生男 。（圖／安徽網）