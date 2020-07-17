德國情報單位點名支付寶、微信「洩密風險」　個資可能落入中國官方

▲德國內政部部長表示要思考德國如何保護自己。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

德國內政部旗下的聯邦憲法保護局（BfV）在日前公布的2019年年度報告中警告，德國人使用中國支付平台或其他科技公司時所提供的個人資料，最後可能落入中國官方手中。

為了招攬中國觀光客，德國愈來愈多店家引進行動支付。聯邦憲法保護局為德國情報單位，透過年度報告首度點名支付寶、微信支付、中國網路平台與自行車共享服務，會將用戶個人資料洩漏，中國政府可利用此建立社會信任體系數據。

《美聯社》報導，年度報告指出，中國政府可以取得騰訊、阿里巴巴和其他軟體公司的資料庫。其他在德國提供的服務，如果伺服器在中國，也都有此風險。

聯邦憲法保護局局長托馬斯·哈爾登旺（Thomas Haldenwang）說，「在中國公司裡的德國資料並不安全，因為中國公司被要求提供給中國政府。」他又告訴記者，「使用這些服務的消費者應該對中國政府濫用個資不意外，我們只能提出警告。」

德國內政部部長霍斯特·傑霍夫 （Horst Seehofer）表示，講到管線網路或現在的5G建設，必須思考如何保護自己。他認為目前德國正在關鍵的政治決策點上，對於是否讓華為參與德國建設，必須做出結論。

此外，中國為了掌握先進技術，達成「中國製造2025」目標，大量併購德國尖端科技領域的中小企業，也可能造成敏感資訊外洩的風險。

雖然德國對個資洩密感到憂心，但是在2018年，也曾爆出德國監聽奧地利的疑雲。奧利地政府當時鄭重要求德國陳情，以及刪除所有數據。