新北再爆「黑心口罩商」　中國製工業用冒充醫用！流向曝光

圖、文／鏡週刊

口罩國家隊之一的加利科技公司爆出，以337萬片中國製口罩假冒台製的實名制口罩，輿論譁然。本刊調查，加利可能不是個案，政府一方面清查發現，新北市一家廠商，疑似進口中國製的工業用口罩，混充成盒裝醫療口罩，可能已流入市面販售，相關證據已送檢調釐清。

▲除了加利，政府查出新北市一家廠商也疑似進口中國工業用口罩，混充馬來西亞的盒裝醫用口罩，已移送檢調偵辦。（圖／鏡週刊提供，下同）

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被視為台灣防疫大功臣、口罩國家隊之一的加利科技公司，3日遭第一線藥師爆出，進口337萬片中國製口罩混充台製的實名制口罩並已流入市面，從中賺取價差謀利。檢調在新北八里廠扣得相關證據後，認定負責人林明進涉犯《刑法》詐欺和妨害農工商等罪，5日將他移送士林地檢署複訊，已坦承犯行的林明進以350萬元獲交保後，一改先前怒罵政府的態度，反而說自己「沒有委屈」。

本刊調查，口罩國家隊混充台製口罩的爭議，加利可能不是個案。相關單位目前鎖定二大重點清查，一是國家隊成員中，是否還有其他廠商大量進口中國、乃至於其他國家的口罩，而混充台製醫用口罩販售？二是醫用口罩最重要的原料是熔噴不織布，政府也要釐清，是否有國家隊廠商使用的非政府「公配」的熔噴布來生產口罩？

進口口罩混充台製口罩部分，衛福部長陳時中日前已主動爆料，疑有另外一家也有類似非醫用口罩冒用醫用口罩的狀況，這是非常不應該的事情，檢調已介入調查。

本刊掌握，政府近日清查大量進口中國製口罩的2家廠商，一家位於新北市、一家則在中部地區，經初步調查，中部的廠商提出發票等證據交代流向後，暫時排除涉案，但新北市一家廠商卻被發現，疑似進口中國製的工業用口罩，卻混充成馬來西亞的盒裝醫療口罩販售，雖未混入實名制通路，但可能已流入市面藥局，相關證據已送檢調進一步調查。

至於8月10日至9月6日，共遭查扣的83萬片偽台製口罩，因在海關就被擋下，並未流入市面，涉入廠商則待查。



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