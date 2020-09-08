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全球第4個！印度成功試射國產極音速飛行器　飛行速度6馬赫

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文／中央社新德里7日綜合外電報導

在印中關係緊張之際，印度今天成功試射國產的極音速技術測試演示機（HSTDV），名列全球第4個國家，預期這種投術將為未來的長程飛彈系統和空中平台提供動力。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，這種以極音速推動技術為基礎的極音速技術測試演示機，是由印度國防研究暨發展組織（DRDO）研發。

▲▼印度成功試射極音速飛行器。（圖／翻攝自推特「@writetake」）

▲印度成功試射極音速飛行器。（圖／翻攝自推特「@writetake」）

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）向國防研究暨發展組織祝賀成功試射極音速技術測試演示機，稱讚這是「具有里程碑意義的成就」。

印度成為繼美國、俄羅斯和中國之後，第4個開發和成功測試極音速技術的國家。

極音速技術測試演示機是搭載無人超音速燃燒衝壓發動機（scramjet）以極音速飛行的演示機，飛行速度可達音速6倍（6馬赫）。未來除了軍事上的長程巡弋飛彈可採用極音速技術外，民間應用也不少。根據印度政府官員，也可利用此技術以低成本發射衛星。

俄羅斯去年12月宣布首款「先鋒」（Avangard）極音速飛彈已開始服役，聲稱試射時能達27馬赫，成為第一個宣稱有可操作極音速武器的國家。

中國也在研發上砸大錢投資，去年10月在其建政70週年閱兵式上展示東風17型極音速滑翔載具。

美國急起直追，今年3月宣布，已成功測試一款未搭載武器的極音速飛彈原型，目標是在2020年代中期部署這種武器。這場由陸軍和海軍執行的聯合測試是在夏威夷考艾島（Kauai）太平洋飛彈試射場（PMRF）進行，供測試的極音速滑翔載具以音速5倍以上速度到達指定彈著點。

美國國防部指出，極音速武器能以音速5倍以上的速度，且具有極高機動力並能在各種高度、方位飛行，讓飛彈能在十幾或幾十分鐘內打擊到數百甚至數千英里外的各種高價值目標，還難以被偵測與攔截。

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