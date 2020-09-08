印度破420萬例超越巴西！　西班牙逾50萬人染疫成全歐第一

▲印度2019冠狀病毒疫情超越巴西，成為全球第二嚴重國家。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間8日上午5點30分，全球累計病例已來到2721萬9847例、89萬260死。印度逾420萬病例首次「趕超」巴西的410萬病例；西班牙成為歐洲第一個染疫人口突破50萬人的國家。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，印度累計420萬4613例、7萬1642死；巴西則是413萬7521例、12萬6650死。顯示印度染疫人數剛剛超過巴西，疫情致死率仍只是巴西的一半多一些。

歐洲國家解封以後，普遍出現疫情回溫擴大散播的情況，法國上週曾連續數天單日通報超過8000名病例，甚至創下該國疫情以來新高；相比法國36萬7095名病例，西班牙7日單日新增2440人確診，累計52萬5549例的人數遠超在前，成為歐洲國家第一個突破50萬病例的染疫國，且排列全球第9順位。令人擔憂的是，西班牙境內染疫人數再度升高，適逢學校重新開放的日子，接下來數周將會是關鍵期。

美洲國家疫情持續慘烈，最嚴重的前10國就有6個是美洲國家。第一順位的美國累計629萬8235例確診、18萬9140死；排名第3是巴西；排名第5為祕魯，累計68萬9977例、2萬9838死；排名第6是哥倫比亞，累計66萬6521例、2萬1412死；阿根廷則是排名第10，累計47萬8792例、9912死。