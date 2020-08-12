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嘉藥雙認證實驗室　把關中藥材代檢讓您安心！

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▲嘉南藥理大學食品藥物暨化粧品實驗室具有雙認證的類產業實驗室，可為民眾中藥材代檢把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學食品藥物暨化粧品實驗室具有雙認證的類產業實驗室，可為民眾中藥材代檢把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前台中市議會議長全家服用中藥重金屬中毒事件，引起許多民眾對中藥的疑慮，隨著受害者人數上升，不僅衝擊中醫診所看診率，民眾甚至因為擔心自己長期服用，或是家中囤放的中藥材含有重金屬殘留，紛紛將手中中藥材等送交檢測，掀起一股「中藥檢驗熱潮」！

嘉南藥理大學食品藥物暨化粧品實驗室主任葉錦芬提醒民眾，在選擇檢測單位時，可參考是否通過衛福部食藥署，或財團法人全國認證基金會的藥物檢驗認證，以提升檢測品質。

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▲嘉南藥理大學食品藥物暨化粧品實驗室具有雙認證的類產業實驗室，可為民眾中藥材代檢把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

葉錦芬主任指出，機器包裝的科學中藥，都有衛福部許可字號及完整的成分標示和進口商資訊，大多屬於經過檢驗合格健保用藥，相對民眾自費購買的中藥材或診所自行進中藥製作的處方，因為缺少國家檢驗標準把關，可能成為問題中藥來源之一，這次的盛唐中醫診所「毒中藥」事件就是一例。

▲嘉南藥理大學食品藥物暨化粧品實驗室具有雙認證的類產業實驗室，可為民眾中藥材代檢把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一般來說，中藥材重金屬檢驗包含鉛、鎘、汞、砷、銅五項，民眾若是攝入這些重金屬則可能引發肝腎病變、中樞神經受損、認知能力障礙甚至中風、癌症等重大病變，而重金屬檢驗主要是透過重金屬感應耦合電漿質譜儀測定法，必須仰賴專業儀器設備才能完成，因此衛福部食藥署及財團法人全國認證基金會都會對檢驗單位認證，以保障相關檢測標準。

▲嘉南藥理大學食品藥物暨化粧品實驗室具有雙認證的類產業實驗室，可為民眾中藥材代檢把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥食品藥物暨化粧品實驗室是南部首屈一指並獲得衛福部食品藥物管理署（TFDA）及財團法人全國認證基金會（TAF）雙認證的類產業實驗室（(認證編號分別為D045和 3641)，不僅可檢測七大重金屬（砷、鉛、鎘、汞、銅、鋅、銻），還可檢測化妝品防腐劑、藥品中的N-亞硝基二甲胺及 N-亞硝基二乙胺等，在前台中市議長中藥中毒事件後，嘉藥食品藥物暨化粧品實驗室接獲許多民眾詢問，目前決定針對中藥材重金屬檢測開放代檢服務，希望能讓民眾在採用中藥上能食的安心與健康，聯絡電話：06-2664911#2050~2054，電子郵件帳號: atrta@mail.cnu.edu.tw，歡迎洽詢。

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