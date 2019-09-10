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華為確認Mate 30「不預裝Google應用程式」　開發者遷移安卓Apps至鴻蒙

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▲華為將推出自美國出台禁令後首支旗艦手機，不過可能無法提供Google的操作系統和相關應用程式。（圖／路透）

▲華為將推出自美國禁令後首支旗艦手機。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

華為9日在柏林國際電子消費品展覽會（IFA）上，確認即將發布的秋季旗艦手機Mate 30，將不預裝谷歌（Google）的應用程式和Google Play服務，按計劃，Mate 30將於本月19日在德國慕尼黑發佈，並搭載華為最新的麒麟990晶片。受美國禁令影響，谷歌此前表示，Mate 30無法預裝Google應用和服務，並非不能使用Android系統。

▲華為Mate 30渲染圖。（圖／翻攝自微博／ichangezone）

▲華為Mate 30渲染圖。（圖／翻攝自微博／ichangezone）

據《澎湃新聞》報導，儘管美國之前對華為的禁售令又延長90天執行，但僅限於之前已經上市的手機，而不適用新推出的手機。華為消費者業務CEO余承東在IFA上表示，已經賣出的或者現有的華為智慧手機使用谷歌應用一點問題沒有，包括每月的安全補丁也會及時更新。

他透露，正在讓開發者把在安卓上的應用向鴻蒙系統遷移，「遷移的工作量不大，需要一點時間來做這個工作，目前已經在做了，主流應用很快會在鴻蒙系統上運行，而且體驗會更好，現在需要一點時間準備，讓開發者們適配華為的鴻蒙OS和App Store，即將發布的Mate30也在做這方面準備工作。」

華為在開發者大會上正式發佈鴻蒙操作系統。（圖／翻攝自「央視新聞」微信公眾號）

華為在8月的的開發者大會上，正式發表了旗下傳聞已久的操作系統鴻蒙（英文名HarmonyOS）。據余承東的說法，該作業系統將能適用於各種不同類型的裝置，不過外界更好奇該應用程式將何時用在智慧型手機上。對此，余承東在IFA指出，若華為不被允許使用Google行動服務（GMS），華為將在明年初推出的P40中搭載鴻蒙系統。

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