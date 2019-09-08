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華為P30系列上市半年銷量突破1650萬台　比P20系列同期銷量增長53%

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼華為P30。（圖／路透）

▲ 華為P30。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

華為消費者業務CEO余承東表示，P30系列上市半年來，一直是一款備受消費者喜愛的產品，全球銷量超過1650萬台，相比P20系列同期銷量增長53%。華為6日在IFA（柏林國際電子消費品展覽會）上，除了發表最新一代麒麟990晶片、無線藍牙耳機FreeBuds 3之外，也推出The New P30 Pro搶市。

華為表示，華為手機出貨量2010年為300萬台，8年後，這個數字增長68倍。2019年上半年，華為智慧手機出貨量（含榮耀）達到1.18億台，同比增長24%。IDC資料顯示，2019年第二季度，華為智慧手機出貨量（含榮耀）位居全球第二以及中國市場第一。

HUAWEI P30系列上市以來，創下華為旗艦機出貨量突破千萬台的最快紀錄，並獲得全球眾多權威機構的喜愛和好評，包括歐洲影像協會（EISA）頒發的「2019-2020年度最佳智能手機」獎，這是華為第二次摘得該協會智慧型手機獎項中的最高榮譽。

華為表示，The New P30 Pro在設計配色和攝影性能上具備多項提升，加入全新攝影和影片編輯功能，且率先支援EMUI10；有兩種全新設計配色—墨玉藍與嫣紫色，機身同時具有亮面、霧面雙重質感，影像鏡頭區域採用亮面設計，手持區域採用霧面設計，不易沾指紋。

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