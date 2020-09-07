今年入秋首波鋒面周四來襲　雨彈炸全台變天「降雨時程」曝

▲入秋首波鋒面周四報到，全台有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

今年入秋首波鋒面周四報到！氣象局指出，周四起有道微弱鋒面從北邊掃過來，全台水氣增多，北部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地留意短暫雷陣雨。不過，這波不會造成太大降溫，整體高溫約降1-2度。

氣象預報員王品翔表示，明後兩天各地多雲到晴，午後主要以各地山區有降雨，另外，清晨至上午東半部有零星陣雨。天氣改變從周四開始，今年入秋首波鋒面來襲，各地雲量、水氣增多。

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▲入秋首波鋒面周四來襲，全台有雨。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，這道微弱鋒面從北邊掃來影響，北部、東半部周四五有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地都要留意雷陣雨發生。

此外，由於南海水氣也偏多，周四至下周一中南部清晨至上午有零星降雨；周六至下周一鋒面較遠離，環境以偏東風為主，其他地區恢復多雲到晴，迎風面東半部注意整天斷續降雨。

▲一周天氣。（圖／中央氣象局）

不過，現在還算夏末秋初時節，這道鋒面並不會造成太大降溫，周四、五因為水氣多，整體高溫約下降1-2度，中南部高溫從33度降至31-32度，其他地區從34-35度降至33-34度。氣象局說，接下來還是可能有秋老虎出現的高溫機會。

今天輻射冷卻影響下，清晨台南以北及宜蘭低溫約20-23度，部分地方更出現17、18度的低溫，很有秋涼的感覺。周三以後水氣增多，各地低溫不會像前幾天這麼低，整體約24-25度。

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