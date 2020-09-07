京站11年來最強加碼！「週年預備慶」回饋達21%　10間新櫃進駐

▲ 京站9月16日開跑「鈔錢佈數週年預備慶」，成立11年來回饋最多的活動 。（圖／京站提供）

記者鮑璿安／台北報導

9月台北101以及麗晶百貨週年慶陸續開跑，依照慣例在每年壓軸登場的京站，今年特別提早於9月16日推出「鈔錢佈數週年預備慶」，不僅是成立11年來頭一回，活動期間當日消費累計滿3,800元即送400元商品贈券，消費門檻降低，且總計最高消費回饋達到21%，也是史上最多。

由於台灣疫情趨緩，京站將於9月16日至10月5日推出「鈔錢佈數週年預備慶」，京站總經理柯愫吟表示，今年1至8月人潮還有將近2成未回歸，雖然業績相對持平，但年底疫情演變還是未知數，所以在京站成立11年來頭一次加碼，也是史上回饋最多的活動，渴望補回上半年損失。提供全檔期全館當日消費累計滿3,800元即可憑發票兌換「400元商品贈券」，消費滿7,600元可兌換「800元商品贈券」，以此類推，並加碼刷台北富邦銀行J卡再贈300元，總計回饋高達21%，算是全台百貨最強力度。

▲Timberland品牌休閒T恤2件特價1500元 ；CRAFTHOLIC宇宙人萬用包，2個800元。（圖／京站提供）

除了高回饋，民眾最期待的買一送一品項，多達萬樣，包括Timberland品牌休閒T恤，原價2800元，2件特價1500元；ense of place百搭T恤，原價2200元，2件特價1100元；CRAFTHOLIC宇宙人萬用包，原價1600元，2個特價800元；茄子咖哩Express全品項第二件半價。

▲京站 9月引進10家新櫃位，B1推出全台最大MANGO京站店；下旬則有首進百貨的蔬食餐廳「Vegan Amore蔬慕」 。（圖／京站提供）

同時，京站也在9月引進10家新櫃位，B1推出全台最大MANGO京站店，展示完整季節系列服飾，試營運期間單筆折扣後滿2500元贈200抵用券。9/1登場的分別有英皇室典藏香水品牌「FLORIS LONDON」、9/12開幕的法國運動品牌「Le Coq Sportif」以及9/16登場的韓國第一名隱形眼鏡連鎖品牌「OLENS」，9月下旬則有首進百貨的蔬食餐廳「Vegan Amore蔬慕」。

與此同時，新光三越台北南西店在9月也推出15家秋季新店，來自神戶超高人氣度的水果蛋糕神戶果実、冰鋒衣品牌ONE BOY、法國設計師服裝品牌Cotélac，打造法式優雅玩藝風格，以及致力於紡織品的設計的Kinloch Anderson等。