採訪簽證一年改為2個月　美駐陸記者：受到對等回應

▲大陸對美駐華記者採取新一輪簽證限制措施反制。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

中美「媒體戰」持續僵持，繼美國政府限制大陸駐美記者簽證停留期限為90天，每三個月重新申請延期後，大陸也祭出最新反制措施。外媒報導，對於在陸採訪記者證續簽申請，少數人陸續收到書面答覆，記者證正待審批，目前僅能攜帶已過期的記者證與這封答覆文件進行採訪工作。至於原本與記者證一同換發的簽證，也從過往的一年期改為2個月，到期時間或將與陸駐美記者90天期限相仿。

《CNN》報導，由於中美雙邊緊張局勢日趨嚴重，中國政府對在陸美國新聞機構工作的外籍記者實施了新的簽證限制。部分記者近期獲得了新簽證，但有效期僅為兩個月左右，比往常的一年期限縮短不少。

報導稱，中國政府已明白表示，可以隨時取消臨時新聞證件及與之相關的簽證，使駐陸記者不確定他們將能夠在中國停留多久。《CNN》記者大衛·卡爾弗（David Culver）指出，大陸官員向他表示，該措施與他的採訪內容無關，而是針對美政府對待大陸駐美記者的一種「相對應措施」 。

據悉，美國政府5月時將部分大陸駐美記者的停留限制縮短為90天，即便可以提出延期申請，但申請至今仍未獲得美政府回應，如果延期申請未獲批准，大陸駐美記者將面臨11月初簽證到期而離開的局面。同時，依照大陸發給美國駐陸記者的新簽證，同樣會在11月到期，形成一種「有默契」的巧合。

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

大陸外交部發言人華春瑩此前曾提到，中美之間媒體問題，事實上是美國出於冷戰思維和意識形態偏見而對中國媒體進行政治迫害和鎮壓，「如果美國繼續走錯路，中國別無選擇，只能做出合理和必要的反應來堅定維護其合法權利。」