美國防部長放話「準備好對抗中國」　任國強：中國的朋友遍天下

▲美中關係惡化。（示意圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防部部長艾斯培（Mark Esper）近日發表題為《五角大廈準備好對抗中國》的署名文章稱，中國軍隊並非為國家和憲法服務，而是為中國共產黨效力。對此，中國國防部新聞發言人任國強6日怒批，中國和中國軍隊維護世界和平與繁榮的積極貢獻，贏得了國際社會廣泛讚譽，中國的朋友遍天下。

艾斯培稱，為應對中國「軍事威脅」，美需建設一支與中國全面抗衡的軍事力量；中國軍隊對地區鄰國採取咄咄逼人的行動，美國將加強與印太地區盟國和夥伴國的關係。

任國強表示，這篇文章通篇充斥冷戰思維與意識形態偏見，毫無根據地歪曲中國人民解放軍，渲染所謂「中國軍事威脅」，完全是無稽之談，「該文如果不是出於對客觀事實的政治偏見，最起碼也是對基本常識的無知；中方對此表示堅決反對。」

他表示，中國共產黨的宗旨是全心全意為人民服務，作為中國共產黨締造和領導的武裝力量，中國人民解放軍的宗旨也始終是全心全意為人民服務，中國人民解放軍是「人民子弟兵」，人民軍隊為實現民族獨立、人民解放作出巨大犧牲，在經濟建設、應對重大自然災害、保衛人民生命財產安全中作出突出貢獻。

任國強指出，中國堅持走和平發展道路，堅持互利共贏開放戰略，發展同各國的外交關係和經濟、文化交流，推動構建人類命運共同體，新中國成立70年來，從未主動挑起過一場戰爭，從未侵佔過別人的一寸土地，中國軍力的增長完全是世界和平力量的增長。

「美方渲染地區緊張局勢、挑撥中國與地區國家關係，這種圖謀註定是癡心妄想，」他強調，「新冠肺炎疫情發生後，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在中央軍委的直接指揮下，中國人民解放軍忠實踐行人類命運共同體理念，認真履行大國軍隊國際責任，積極開展抗疫國際合作，共同維護國際衛生安全，攜手打造人類衛生健康共同體。中國軍隊將繼續努力為建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的美好世界作出應有貢獻。」