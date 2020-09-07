川普否認種族主義問題　賀錦麗：是活在平行時空？

▲民主黨副總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國民主黨副總統候選人賀錦麗今天表示，現任總統川普否認美國存有系統性種族主義問題，根本就是活在「平行時空」。

賀錦麗（Kamala Harris）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「今日美國的現況，是我們已經看了好幾代的，坦白說，在美國我們確實有兩套司法體系。」

賀錦麗是民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的競選搭檔，力拚成為首位亞非裔女性副總統。

賀錦麗談到川普和司法部長巴爾（Bill Barr）時說：「我認為川普和巴爾一直都活在全然不同的平行時空。」

法新社報導，白宮兩天前披露，川普已下令聯邦機構停止資助員工的反種族主義培訓課程，表示這些課程如同是「製造分裂的反美宣傳」，顯示美國「本來就有種族主義」。

上週，巴爾駁斥了「美國實際上有一套司法體系給白人，另一套給黑人」這樣的說法。

巴爾說：「我認為在拋出有關種族主義的想法時，我們應該小心一點，我不認為有像民眾說的那麼普遍。」

非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）5月在明尼阿波利斯（Minneapolis）死於白人員警之手後，全美各大城市出現抗議潮，上個月又有另名黑人布雷克（Jacob Blake）在威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）遭白人警察從背後開了數槍。

川普先前抨擊這些示威人士是暴力的無政府主義者。

賀錦麗堅稱，和平抗議是國人的權利，而種族主義確實根植於美國。

►中國最積極干預美大選！白宮國安顧問點名北京：40年最大外交敗筆

►搖擺州才關鍵！疫情衝擊「大票倉」佛州 俄亥俄州成白宮門票

►《黑豹》男主最後貼文！ po相擁照…「笑超開心」力挺賀錦麗參選