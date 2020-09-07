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女生遭「口罩遮眼」連賞巴掌　22秒霸凌片瘋傳！　學校急抓人道歉

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▲四川女學生遭到同學霸凌。（圖／翻攝自微博）

▲四川一名女學生遭到同學霸凌。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

網路上近來流傳一段影片，一名女生遭被多名同學霸凌，被帶至學校樓梯，用口罩遮住眼睛之後，分別上前對她狂扇耳光，疑似打到流血。事件曝光後，引起輿論關注，目前有聯合調查組進駐校園。

從網路上流傳的22秒影片中可見，一名女生被2個口罩蒙住眼睛，遭到數名女生圍住狠打數個耳光，被打女生疑鼻子出血，有人拿紙為她擦拭；之後又有另一段校外影片，女生除了再度遭甩巴掌，更被飛踹。

▲四川女學生遭到同學霸凌。（圖／翻攝自微博）

據金堂縣委宣傳部發佈通報指出，事件發生於3日中午，淮口鎮初級中學學生趙某與周某是同班同學，但因瑣事產生矛盾後，邀約他人對周某進行了打罵。學校4日請了相關學生家長到校進行協調處理，對趙某等有關學生嚴肅批評教育和相應紀律處分，並要求趙某和家長當面向周某及其家長道歉，並配合做好受害人健康檢查和心理撫慰等工作。

鑒於該事件性質惡劣、影響極壞，學校召開專題會議，對該班班主任疏於日常管理進行了通報批評，責成校德育處負責人、分管副校長等相關負責人作出書面檢查；深刻反思該事件，要求舉一反三、引以為戒。目前，金堂縣教育局、縣公安局等部門已組成聯合調查組，進駐該校開展調查。

▲四川女學生遭到同學霸凌。（圖／翻攝自微博）

聲明中也指出，發生此次事件，學校感到非常痛心和自責。學校將積極配合上級部門依法依紀依規處理該事件。切實落實教育部等部門《關於防治中小學生欺淩和暴力的指導意見》，強化學生法律法規和校規校紀教育，認真開展全體師生預防欺淩和暴力專題教育，切實維護未成年人合法權益，促進校園和諧。

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