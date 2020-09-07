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藍營喊「收回故宮」　蘇貞昌：奇怪噎！國家東西屬於2300萬人

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▲▼蘇貞昌在新竹接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

▲蘇貞昌在新竹接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨代表陳麗旭在6日全代會中，拋出要求要回故宮國寶。對此，行政院長蘇貞昌7日受訪時說，「我們很奇怪噎，台灣國家的東西是屬於2300萬人，不是屬於哪一個黨」。

陳麗旭表示，國民黨在野了卻像執政黨，執政黨已經執政了還把自己當在野黨；國民黨現在最大悲哀的是，黨產會凍結黨產，理由是黨產不清不楚所以要凍結，那可不可以請中央硬起來，學學民進黨在野的樣子，「讓我們好好野一下」。

她強調，如果現在的錢是不當黨產所以扣住了，那國民黨當初帶來的黃金可以先擱置不提，但故宮博物院裡的國寶不是台灣的，「是國民黨帶來的！」

對此，蘇貞昌笑著說，「我們很奇怪噎，台灣國家的東西是屬於2300萬人，不是屬於哪一個黨，他們黨代表在大會裡面講的話不予置評，但國人自有評斷」。

▼國民黨全代會，黨代表陳麗旭發言。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國民黨全代會,黨代表陳麗旭發言。（圖／記者李毓康攝）

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