桃園部分區域機車格將收費　每小時10元...網友議員都批太貴

▲桃園實施「機車計時收費」，市議員林政賢關切。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員林政賢24日於市議會定期大會交通局工作報告中，針對交通局將在某些路段劃設機車收費停車格，「停8小時就要收費75元」，認為對機車族未免太高了！林政賢質詢交通局長劉慶豐針對這個專案，有送市議會審議嗎？劉慶豐回稱：這個不用，市府依法即可制定。

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▲網友臉書社群PO出機車停車收費路段通知單，引發議論。（圖／翻攝自網路）

劉慶豐局長同時表示，機車族如果對於停放在計時收費格內，認為費用太高，需停一整天的話可停在免費停車格，而實施此一措施，主要是希望機車族不要停一整天，以提高商圈機車收費格周轉率，初期每個區域大概只有劃設5格收費格。

針對桃園市自9月1日開始，要在部分路段劃設機車收費格情事，一名女網友於臉書社群PO出近日收到的通知單，引發網友議論留言：「每天通勤的人嫌貴自然會去找其他固定月租場所，免費停或是想停一整天的人一定會不滿。」、「之前消息是計次收費，變計時收費停一整天要100超貴，帶動周邊停車場月租生意？」、「發大財」、「太貴了吧，不是計次收費嗎」、「你報復性消費！我報復性收費？ 」、「違停超多又不敢抓，呵呵」、「使用者付費我認同，但機車不是計次收費，是否太搶錢？」

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