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只要300元！北市25日開賣「路邊機車停車月票」　再推「每日1張單」政策

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▲▼台北市政府研擬機車格全面收費，直擊南陽街、青島東路機車格現場。（圖/記者陳明仁攝）

▲台北市政府25日推出路邊機車停車月票。（示意圖／記者陳明仁攝）

記者袁茵／台北報導

台北市停車管理工程局現已將北市16商圈機車停車格納入收費，配合第2階段捷運站周邊收費推動，將陸續增加收費區域，考量收費區域擴大對民眾繳費負擔增加，將配套推出「北市路邊機車停車月票」、北市每日1張單政策，前者每車每月售價400元，使用智慧支付線上購買路邊機車月票的話，還可以再折100元。

北市交通局停車管理工程處25日表示，停管處自108年起推動北市4階段機車全市收費政策，第1階段商圈部分已於2019年完成16處商圈機車停車格納入收費，實施後減少機車久佔情形，未來仍將分階段推動第2階段捷運站周邊收費，包括捷運板南線（藍線）的昆陽站、後山埤站、永春站、市政府站、國父紀念館站、忠孝新生站、善導寺站、台北車站、西門站，以及龍山寺站。

停管處指出，為簡化民眾繳費程序及減輕負擔，並持續配合綠能低污染政策，推出「全市路邊機車停車月票」、「全市每日1張單」、「電動機車維持停車免費」。

關於「北市路邊機車停車月票」措施，自2020年8月25日起，停管處官網將販售全市路邊機車收費格位月票，每車每月售價400元，每月25日起販售次月月票，月票僅限線上訂購，並提供線上付款及現場付款2支付管道；為鼓勵民眾使用智慧支付，使用智慧支付線上購買路邊機車月票可再折價100元，如民眾想現場購票，可至各行政區指定停車場現場購買。

假使民眾於8月25日首日就購買機車停車月票，使用期間為9月整月份；但建管處也提醒，如果是在9月5日才購買月票，使用到期日也是到9月30日，9月5日以前等於都沒辦法享受到此月票優惠，因此建議民眾早點購買較划算。另外，原路邊區域性月票（內湖科學園區、松山車站及士林夜市周邊）將於全市月票開賣日起停售。

▲▼ 路邊停車收費,收費單 。（圖／記者張一中攝）

▲北市將推出「全市每日一張單」優惠，未來機車族就算一天停好幾處，僅會收到一張單。（示意圖／記者張一中攝）

至於「全市每日1張單」，是每日不論停車次數，沒有購買機車停車月票的機車族僅會收到1張停車繳費單，對於每日有多個旅次目的的民眾，可減少停車費用負擔；若有購買機車停車月票的話，則不會收到停車繳費單。

被問到萬一機車族一天停好幾個地方，會不會被重複開單？停管處表示，一天停2、3個地方不會多開單，只要人員發現先前已開過單，第二處就不會再去開單，例如送貨人員目的地很多，就只會收到一張單。

關於電動機車維持停車免費，停管處說，配合北市府綠能政策，電動機車登記數占本市機車登記數未達13.5%前，將持續以停車免費措施鼓勵民眾汰換燃油機車，預估電動機車登記數達13.5%時，每年可減少 3萬865噸二氧化碳排放，超過79座大安森林公園減碳量。

停管處強調，北市大眾運輸已相當發達，捷運及公車路網遍及市中心，也提供優惠便捷的1280月票，已有效降低民眾使用大眾運輸成本，而推動機車停車收費是為落實使用者付費原則，合理反映運具使用成本，同時鼓勵民眾改以大眾運輸替代私人運具，如確有使用私人機車需求，也期以綠能運具取代燃油運具

停管處提到，至於民眾關心的捷運站收費部分，將依捷運運量陸續收費，預計9月7日起將捷運板南線龍山寺至昆陽各站周邊約6500格機車停車格納入收費，並於2020年底前將市中心區捷運淡水線納入收費，未來捷運站周邊收費完成後，將繼續檢討第3階段主要幹道及第4階段其他次要路段收費。

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