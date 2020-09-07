陸副外長樂玉成：台灣問題涉主權　沒有妥協空間

▲大陸外交部副部長樂玉成。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部副部長樂玉成7日在《人民日報》發文表示，中美建交40多年來並非「盲目接觸」，是順應時代潮流之舉，符合雙方共同利益。另外，他也強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，沒有妥協空間，不容任何外部勢力干涉。

樂玉成指出，中美建交以來，兩國關係雖歷經起伏，但總體保持向前發展，回顧40多年的中美關係，可以得到很多啟示。

樂玉成提到，不衝突不對抗是發展中美關係的首要前提，新中國成立後，在經歷22年的隔絕對抗後，中美打開了接觸、建交的大門，開啟了兩國和平共處、共謀繁榮之路，經過40多年的發展，中美關係成為當今世界相互交融最深、合作領域最廣、共同利益最大的雙邊關係之一，既惠及中美，也造福世界，「實踐證明，合作是唯一正確的選擇，對抗衝突沒有未來。」

▼中美近年在貿易、科技等領域頻頻交鋒。（圖／路透）



樂玉成表示， 不同社會制度求同存異是發展中美關係的關鍵所在，近半個世紀前，中美兩國領導人之所以能夠實現跨越太平洋的握手，最根本的一條就是雙方都堅持相互尊重、求同存異的原則，「中美歷史文化、社會制度、發展道路等差異，不應成為阻礙雙方交流的鴻溝，更不應成為美國一些政客妄圖打壓和改變中國、逆轉中美關係的藉口，中美理應在求同存異基礎上相互借鑒、彼此合作、共同進步。」

樂玉成認為，尊重彼此核心利益是發展中美關係的政治基礎，台灣、涉港、涉藏、涉疆等問題事關中國主權和領土完整，事關中方核心利益和關切，中方在這些重大問題上沒有妥協空間，不容任何外部勢力干涉，「中美建交以來的歷史表明，這些問題處理得比較好的時候，中美關係發展往往比較順暢、穩定；反之，兩國關係就會出現緊張甚至倒退。」

樂玉成強調，中美作為全球最大的兩個經濟體，決不能重蹈冷戰覆轍，不能掉入衝突陷阱，「美方應順應時代潮流，肩負起大國應有的歷史擔當與國際責任，與中方相向而行，讓中美關係盡快回到健康穩定發展的軌道，為中美兩國人民和世界各國人民謀取更多福祉。」

▼美國總統川普。（圖／路透）

