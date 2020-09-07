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香港12歲少女被多警包圍「撲倒掙扎」　母：我們只是路過！

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▲香港一名12歲少女被防暴警要求停下截查，她突然受驚足跑走，被包抄警員撲倒地上。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲香港一名12歲少女被防暴警要求停下截查，她突然受驚跑走，被包抄警員撲倒地上。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

圖文／香港01

6日原定為立法會選舉的日子，惟政府因疫情將選舉延期一年。有網民號召於今日在九龍舉行遊行，反對政府推行《國安法》及健康碼等。

警方於旺角及油麻地一帶部署大量警力，並大規模截查。下午4時許，一名12歲少女被防暴警要求停下截查，她突然受驚足跑走，被包抄警員撲倒地上，並一度坐其身上，該名少女一度掙扎，其兄長亦曾在旁嘗試拉住該少女。

警方其後發聲明稱，該少女「形跡可疑」，經調查後正式票控該名少女與現場其餘人士違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(限聚令)。

▲香港一名12歲少女被防暴警要求停下截查，她突然受驚足跑走，被包抄警員撲倒地上。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼一名12歲少女被包抄警員撲倒地上。

▲香港一名12歲少女被防暴警要求停下截查，她突然受驚足跑走，被包抄警員撲倒地上。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

據記者現場目擊，下午4時許警方在西洋菜南街一帶執勤，並截停搜查在該處聚集的人士。未幾，警員向在場一名12歲少女指，要求截查她，該名少女未知是否受驚，突然向反方向逃跑。及後她被包抄的防暴警撲倒地上，並一度坐在其身上，其兄長曾嘗試走近上前拉住少女，惟不成功一同被捕。其後在場人士鼓譟不滿，並指罵在場警員。

警方數小後於社交媒體表示，下午4時許在西洋菜南街發現有近百人集結及叫囂，遂向人羣發出警告，要求他們離開。警方指，部分人拒絕離開，包括事件中的一名12歲少女，而該名少女在截查時突然拔足逃跑，「形跡可疑」。警員隨即尾隨追截，並稱「以最低所需武力將其制服」。警方指，經調查後向該名12歲少女及現場其餘人士票控，指他們涉違反限聚令。

▲香港一名12歲少女被防暴警要求停下截查，她突然受驚足跑走，被包抄警員撲倒地上。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

警方又指，非常關注有未成年少女參與羣組聚集，並指擔心少女身處混亂的違法示威現場，會對其人身安全構成威脅，強烈呼籲未成年人士應遠離高風險的示威活動。

▲香港一名12歲少女被防暴警要求停下截查，她突然受驚足跑走，被包抄警員撲倒地上。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼警方在旺角西洋菜南街使用胡椒球槍驅散人群。（鄭子峰攝）

▲香港一名12歲少女被防暴警要求停下截查，她突然受驚足跑走，被包抄警員撲倒地上。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）
 

涉事少女：當時好怕 無法冷靜就跑走

涉事兩兄妹晚上接受有線新聞訪問，指他們一家人住窩打老道，妹妹說當時與哥哥步往油麻地買視藝用品，但路途卻被警察封鎖，並令他們要走回頭。少女指，當他們走到西洋菜街準備與家人會合時，見到警察突然衝過來。「我當時好驚…無法冷靜，我就跑走。」

她說除了他們兩兄妹，警察亦截停了旁邊一名途人，指他們三個違反限聚令，發出告票。兩兄妹表明不會交罰款，會在法庭抗辯。其兄長指，其母親當時趕來與警員理論，理論後便發告票，「我們只是路過，沒有理由捉我們。」

▲香港一名12歲少女被防暴警要求停下截查，她突然受驚足跑走，被包抄警員撲倒地上。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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