發聲讓你死！色男強拖「躲雨女」進暗巷硬上　求交保就醫法官不准　

▲男子見女子獨自於騎樓躲雨，竟強拉對方進暗巷毆打、性侵，日前高院裁定延押2月，不得交保。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／台北報導

桃園一名林姓男子2019年6月14日凌晨見一名女子小君（化名）獨自於騎樓躲雨，竟大起色心，將對方拉進巷弄內，除了持刀恐嚇「如果你再發出聲音要讓你死」，還毆打、性侵小君。一審桃園地院依攜帶兇器強制性交罪，將林男判刑9年，案經上訴二審仍遭駁回。由於林男羈押期將屆滿，日前高院審理後，裁定林男自9月12日起延長羈押2月，不得交保，可抗告。

判決指出，林男將小君拉進巷弄內後，掐住小君的脖子、摀住口鼻，持水果刀抵住小君的臉、頸部，恐嚇她「如果你再發出聲音要讓你死」，接著再徒手毆打小君，不顧小君反抗，強行撫摸其胸部，脫褲硬上得逞。林男的粗暴行徑造成小君左眼結膜出血、左後頭皮開放性傷口，以及頸部、左右手臂、腳部、腹部、背部、左側足部3處皆挫傷，而小君報警處理後，警方透過監視器畫面逮到林男。



小君回顧事發經過，當時林男邊滑手機，邊走到她附近徘徊搭訕，接著突然將她拖進停車場旁的通道，持刀抵住她的臉、頸部，林男還恐嚇「如果你再發出聲音要讓你死」，當下想出手搶走林男刀子，但力氣太小而失敗，「林男一直抓住我在地上拖行，反覆出入好幾次，似乎在尋找無人的暗巷，我記得我的頭、背部和腳都是在地上滑，我的鞋子還掉在外面，地面是粗糙的、很髒，還有破裂的地磚，導致我的腳也有受傷」。

對此，林男僅坦承有毆打小君，但否認強暴行為。一審桃園地院勘驗相關事證，認定林男說詞屬卸責之詞，認定其犯行，考量他曾因攜帶兇器強制性交未遂案件遭判刑5年確定，與他案合併應執行5年8月徒刑，2015年9月才縮短刑期刑滿出獄，如今又再度犯罪，論以累犯，審酌後依攜帶兇器強制性交罪，將林男判刑9年。

案經上訴二審，7月16日遭高院駁回。由於羈押期間將於9月11日屆滿，日前林男上訴高院稱，他有十二指腸穿孔，已安排開刀治療，希望能交保就醫。

不過高院認為，林男一直否認犯行，且先前的犯案手法與本案手段極為雷同，有反覆實施同一犯罪之疑慮，至於林男的十二指腸問題，監所都有固定安排回診，並無照護問題，因此無法構成具保理由；高院另考量林男攜帶兇器之犯行，對社會秩序、被害人身心危害，審酌國家社會公益及林男之基本權利後，認定有延長羈押之必要，最終裁定林男自9月12日起延長羈押2月，不得交保，全案可抗告。



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