　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

發聲讓你死！色男強拖「躲雨女」進暗巷硬上　求交保就醫法官不准　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲男子見女子獨自於騎樓躲雨，竟強拉對方進暗巷毆打、性侵，日前高院裁定延押2月，不得交保。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／台北報導

桃園一名林姓男子2019年6月14日凌晨見一名女子小君（化名）獨自於騎樓躲雨，竟大起色心，將對方拉進巷弄內，除了持刀恐嚇「如果你再發出聲音要讓你死」，還毆打、性侵小君。一審桃園地院依攜帶兇器強制性交罪，將林男判刑9年，案經上訴二審仍遭駁回。由於林男羈押期將屆滿，日前高院審理後，裁定林男自9月12日起延長羈押2月，不得交保，可抗告。

判決指出，林男將小君拉進巷弄內後，掐住小君的脖子、摀住口鼻，持水果刀抵住小君的臉、頸部，恐嚇她「如果你再發出聲音要讓你死」，接著再徒手毆打小君，不顧小君反抗，強行撫摸其胸部，脫褲硬上得逞。林男的粗暴行徑造成小君左眼結膜出血、左後頭皮開放性傷口，以及頸部、左右手臂、腳部、腹部、背部、左側足部3處皆挫傷，而小君報警處理後，警方透過監視器畫面逮到林男。

小君回顧事發經過，當時林男邊滑手機，邊走到她附近徘徊搭訕，接著突然將她拖進停車場旁的通道，持刀抵住她的臉、頸部，林男還恐嚇「如果你再發出聲音要讓你死」，當下想出手搶走林男刀子，但力氣太小而失敗，「林男一直抓住我在地上拖行，反覆出入好幾次，似乎在尋找無人的暗巷，我記得我的頭、背部和腳都是在地上滑，我的鞋子還掉在外面，地面是粗糙的、很髒，還有破裂的地磚，導致我的腳也有受傷」。

對此，林男僅坦承有毆打小君，但否認強暴行為。一審桃園地院勘驗相關事證，認定林男說詞屬卸責之詞，認定其犯行，考量他曾因攜帶兇器強制性交未遂案件遭判刑5年確定，與他案合併應執行5年8月徒刑，2015年9月才縮短刑期刑滿出獄，如今又再度犯罪，論以累犯，審酌後依攜帶兇器強制性交罪，將林男判刑9年。

案經上訴二審，7月16日遭高院駁回。由於羈押期間將於9月11日屆滿，日前林男上訴高院稱，他有十二指腸穿孔，已安排開刀治療，希望能交保就醫。

不過高院認為，林男一直否認犯行，且先前的犯案手法與本案手段極為雷同，有反覆實施同一犯罪之疑慮，至於林男的十二指腸問題，監所都有固定安排回診，並無照護問題，因此無法構成具保理由；高院另考量林男攜帶兇器之犯行，對社會秩序、被害人身心危害，審酌國家社會公益及林男之基本權利後，認定有延長羈押之必要，最終裁定林男自9月12日起延長羈押2月，不得交保，全案可抗告。


【更多新聞】

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌…跩喊：不能教訓？

北車「最嗆街友」喊單挑…反被猛踹51下慘死！法官：這不是殺人

連鎖餛飩店「紫菜摻一坨漁網線」！她崩潰反應…店員冷回：正常

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／宜蘭大溪漁港落海人數增至10人！5命危5送醫
張菲、費玉清每月給10萬　恆述法師爆弟子為她抱不平
中衛特殊色口罩搶翻！明、後天「開賣通路、時間」一次看
快訊／宜蘭大溪漁港6人落海！3人無生命跡象　倚靠冰箱漂浮
快訊／金錢豹2男遭擄虐殺　死因出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／宜蘭大溪漁港「落海人數增至10人」！5人無生命跡象搶救中

高雄地院停車場驚傳「爆裂物」　警拉封鎖線...行動電源啦！

西門町星聚點KTV爆大亂鬥　互瞄不爽「4打1」大批警力壓制

兒拒接家業！海產大亨討千萬贈地反挨告擾眠...結局「臉超腫」

快訊／宜蘭大溪漁港6人落海！3人失去生命跡象　倚靠冰箱漂浮

一票1000元　前高雄縣議員何堅心賄選判刑3年4月定讞

「連搶12超商」關13年獲假釋　他持刀再搶一次得手千元下場慘

台24線霧台段坍方！單向通行搶修中...山坡溼土變乾鬆動

快訊／「全身72%皮下嚴重出血」！金錢豹2男遭擄虐殺　驗屍結果曝

剛成年揪國中女友嗨9次「鬧出人命」　台南哥點頭結婚獲緩刑

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

快訊／宜蘭大溪漁港「落海人數增至10人」！5人無生命跡象搶救中

高雄地院停車場驚傳「爆裂物」　警拉封鎖線...行動電源啦！

西門町星聚點KTV爆大亂鬥　互瞄不爽「4打1」大批警力壓制

兒拒接家業！海產大亨討千萬贈地反挨告擾眠...結局「臉超腫」

快訊／宜蘭大溪漁港6人落海！3人失去生命跡象　倚靠冰箱漂浮

一票1000元　前高雄縣議員何堅心賄選判刑3年4月定讞

「連搶12超商」關13年獲假釋　他持刀再搶一次得手千元下場慘

台24線霧台段坍方！單向通行搶修中...山坡溼土變乾鬆動

快訊／「全身72%皮下嚴重出血」！金錢豹2男遭擄虐殺　驗屍結果曝

剛成年揪國中女友嗨9次「鬧出人命」　台南哥點頭結婚獲緩刑

台南中華南路7日起進行路平工程　給民眾安全順暢之路

快訊／宜蘭大溪漁港「落海人數增至10人」！5人無生命跡象搶救中

史上範圍最大「新北歡樂耶誕城」預計11月登場　打造期間限定台版迪士尼

勞動部「真心良品」採購競賽加碼　總採購前10名總購物金108萬元

林昀儒、莊智淵、鄭怡靜受邀參與世界盃　11月中國開賽

海邊活動注意！氣象局發「長浪警戒」　龍洞、蘇澳4地區浪高2-3米

雞腿有嘴型！「大膽胖橘」翻桌地基主便當　貪吃背後藏可憐過往

高雄地院停車場驚傳「爆裂物」　警拉封鎖線...行動電源啦！

看中預售屋「剩B4、B5車位」他擔心繞到煩！　過來人曝這點更重要

陳時中出戰2022台北市長？　蘇貞昌：一步步爬！沒爬好也會摔倒

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

社會熱門新聞

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌

男摩鐵自殺　IG：讓我放過自己

前男友麻吉強行侵入…她子宮發炎哭喊：我好髒　

湯姆熊割喉案！嫌冷血話惹怒全台　一本小說成破案關鍵

彰化139線過彎壓車失控　20歲騎士捲車底亡

富家千金迷信「水溝神」　5個月砸3700萬

人緣佳甜心學霸　她縱火後「希望台灣人殘酷死去」

目睹39歲女摔飛！乘客狂抖：很嚇人

即／金錢豹擄2男虐打　5惡煞全遭聲押

即／金錢豹2男遭擄虐殺　驗屍結果曝

北車「最嗆街友」喊單挑　被猛踹51下慘死！　

即／宜蘭大溪漁港6人落海！

即／板橋好兄弟夜搶「運鈔車」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

快訊／阿嬌飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫！

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面