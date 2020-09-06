陳其邁上任市長　蔡英文首度赴高雄視察2大工作進度

▲高雄市長陳其邁上任後，蔡英文首次前往高雄視察。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

在陳其邁上任高雄市長後，總統蔡英文6日首度前往高雄，下午參訪「大港橋」，也視察「高雄捷運岡山路竹延伸線」。她晚間在臉書指出，感謝偉大的高雄市民，給了他們兩年拚四年的機會，會努力實現對高雄的承諾。

蔡英文下午首先抵達高雄輕軌駁二大義站，於大港橋前聽取台灣港務公司董事長李賢義簡報「亞洲新灣區1-22號碼頭整體規劃構想」以及高雄市政府都發局局長楊欽富簡報「亞洲新灣區未來發展」。

隨後，蔡英文在交通部長林佳龍與陳其邁的引導下，步行至大港橋上瞭解高雄港周邊的開發現況。大港橋是台灣首座水平旋轉橋、也是亞洲最長跨港旋轉橋，以貝殼和海豚等做為設計概念，可串連駁二藝術特區及高港棧庫群，形塑高雄港水岸觀光廊道，不僅兼顧第三船渠既有船舶及遊艇通行，同時也可讓民眾享受親水遊憩的海上風情，成為高雄市觀光休憩的新地標。

▼高雄市長陳其邁上任後，蔡英文首次前往高雄視察。（圖／總統府提供）



接著，蔡英文前往岡山介壽路陸橋，聽取高雄市副市長林欽榮簡報「高雄捷運岡山路竹延伸線」，瞭解延伸線建設的必要性，以及工程進度與現況成效。

蔡英文晚間透過臉書表示，陳其邁帶領的市府團隊真的是「緊緊緊，會做事」，已經無縫接軌、全速開始衝刺市政了。

首先，在「產業轉型」方面，蔡英文表示，陳其邁帶她到高雄的新地標「大港橋」，從橋上往市區看過去，「亞洲新灣區」就在眼前，對於換然一新的港區，陳其邁完整的產業佈局構想，都一一開始推動了。

其次，在「交通建設」方面，蔡英文指出，視察了高雄捷運岡山路竹延伸線的工程進度，透過前瞻預算支持，未來這條路線，將串連起南科高雄園區、橋頭科學園區及楠梓加工出口區的「南台灣科技廊帶」，既有利於招商，也能帶動北高雄的發展。

蔡英文說，她要感謝偉大的高雄市民，給了他們「兩年拚四年」的機會，「今天一整天，我在廟口、港邊，都遇到熱情的市民朋友。我們會中央地方一條心，努力來實現對高雄的承諾！」

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