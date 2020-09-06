秋涼感！今晨最低溫跌破20度　下波全台有雨連下4天時間出爐

▲氣象局指出，第10號強烈颱風海神今晨2時中心位置在台北東方960公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

早晚秋涼感！天氣風險公司總經理彭啟明表示，今天（6日）和周一吹偏北風，很像10月秋天要到了的感覺，但這是海神颱風造成的短暫現象。根據氣象局觀測，今晨全台最低溫跌破20度，自動測站新竹縣寶山、苗栗縣的苗栗農改來到19.5度。氣象局也提醒，周三至周六低壓帶影響，各地有局部短暫陣雨的機率。

氣象局說，今各地大多為多雲到晴，僅花東地區和恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區也有零星午後雷陣雨；各地高溫約32至35度，夜間清晨低溫約23至25度。

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氣象局指出，第10號強烈颱風海神今晨2時中心位置在台北東方960公里海面上，雖然朝日韓方向前進，對台灣沒直接影響，但周二之前北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖容易出現長浪，期間浪高不排除來到4米左右，適逢周末假日，前往上述海邊活動請特別注意安全。

▼今晨有秋涼感。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一隨著海神颱風往日韓移動並導引北方乾空氣南下，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島及花東地區有局部短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，周二風向轉為微弱偏南風，水氣稍增加，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲午後有局部短暫雷陣雨，西半部清晨亦有零星短暫陣雨。氣象局提醒，周三至周六低壓帶影響，降雨範圍區域擴大，各地有局部短暫陣雨的機率。

彭啟明5日提到，海神颱風距離台灣太遠，沒直接影響，但今和周一吹偏北風，感覺有點秋涼、東北風的天氣，很像10月要到了，不過這是颱風造成的短暫現象，不是真的秋天東北季風來了。

▼強颱海神將侵襲日韓。（圖／氣象局）