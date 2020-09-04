快訊／海神成今年第一個強颱！超巨暴風圈「加速衝日韓」

記者黃凱翊、李宜秦／綜合報導

颱風海神今（4）日8點上午增強為今年第一個強烈颱風。目前海神朝日韓方向前進，預計6日晚間就會侵襲日本西部。中央氣象局表示，海神颱風中心最大風速每秒51公尺，預計將會對朝鮮半島、日本西部造成極大威脅。

▲海神颱風路徑曝光。（圖／氣象局）

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中央氣象局預報員李孟軒表示，今早八點颱風「海神」已增強為強烈颱風，持續向日韓方向移動，預計下周一登陸韓國。北部、東半部、恆春半島、馬祖受颱風間接影響，有三到五米高的長浪，從事海上作業的民眾務必小心。

根據「路徑潛勢預測圖」顯示，「海神」近中心最大平均風速已達51米/秒，中心位置在北緯 21.7 度，東經 135.1 度，以每小時16公里速度，向西北西進行。途經「海洋熱含量」(OHC)高的海域，強度快速增強；「海神」暴風圈下週(6)日晚起侵襲日本西部，下週一(7日)晨颱風中心通過日本九州西方近海，下週一白天登陸韓國、暴風圈橫掃朝鮮半島。

另外，今日的午後雷雨範圍較廣，預計中南部、東半部的平地都會有雨，北部下雨機率相對較低，由於吹北風影響，基隆北海岸、宜蘭則會有零星陣雨。

最新模式模擬顯示，下週日、一(6、7日)天氣好轉，各地晴時多雲，中午前後微熱；僅中南部山區午後及花東有局部短暫陣雨的機率。下週二(8日)水氣漸增，大氣不穩定，各地午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週三、四(9、10日)低壓帶影響，水氣多；各地有局部短暫陣雨或雷雨，仍以午後的機率較高。各地氣溫略降，北台灣稍轉涼。

▼海神颱風變強颱，是今年第一個強颱。（圖／氣象局）

