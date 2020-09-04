「海神」開眼！最快今變強颱「加速衝日韓」　路徑竟跟「梅莎」一樣

▲海神颱風最快今天增強為強烈颱風，颱風眼清晰可見。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

中度颱風海神，最快今天就會增強為今年第一個強烈颱風。目前海神朝日韓方向前進，預計6日晚間就會侵襲日本西部。災害預報士賈新興透露，海神路徑跟梅莎颱風幾乎一模一樣，對南北韓是極大考驗。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰文指出，海神今(4日)晨真實色雲圖顯示，「海神之眼」愈來愈清晰，正快速增強中。

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▲海神颱風朝日韓方向前進。

中央氣象局4日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「海神」近中心最大平均風速已達45米/秒，向西北西轉北北西、再轉北，逐漸加速前進；途經「海洋熱含量」(OHC)高的海域，強度快速增強，今日即有挑戰成為今年第1個「強烈」颱風(≧51米/秒)的機率；「海神」暴風圈下週(6)日晚起侵襲日本西部，下週一(7日)晨颱風中心通過日本九州西方近海，下週一白天登陸韓國、暴風圈橫掃朝鮮半島；對日本西部、朝鮮半島皆構成極大威脅。

最新(3日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(4、5日)兩天盛行微弱東北風，水氣略多，迎風面北海岸、東半部有局部短暫陣雨的機率，中南部地區及北部山區午後有局部陣雨或雷雨。

最新模式模擬顯示，下週日、一(6、7日)天氣好轉，各地晴時多雲，中午前後微熱；僅中南部山區午後及花東有局部短暫陣雨的機率。下週二(8日)水氣漸增，大氣不穩定，各地午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週三、四(9、10日)低壓帶影響，水氣多；各地有局部短暫陣雨或雷雨，仍以午後的機率較高。各地氣溫略降，北台灣稍轉涼。

災害預報士賈新興則在臉書發文指出，海神颱風跟梅莎颱風登陸韓國的路徑幾乎一模一樣，對南北韓的考驗很大。

▼海神、梅莎路徑幾乎一模一樣，對南北韓是極大考驗。（圖／翻攝Facebook／賈新興）