把握最後11天！命理師曝「鬼月開運妙招」　12生肖全攻略出爐

▲把握最後11天！命理師曝「鬼月開運妙招」。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

農曆七月還剩11天就要邁入尾聲，雖然鬼月期間有諸多禁忌，但塔羅牌專家艾菲爾老師透露，其實民俗月也是開運的好時機，同時列出12生肖的生活建議及開運妙招。

十二生肖開運妙招：

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生肖鼠

找一天約生肖龍去爬山，登上山頂後一起大聲吶喊，將壞運氣通通吐出來。

生肖牛

背著生肖雞跑操場一圈，一來鍛煉身體，二來增進彼此之間的情感。

生肖虎

幫生肖牛拔白頭髮，讓他看起來更年輕。

生肖兔

約生肖蛇去看一部近期上映的浪漫愛情電影。

生肖龍

請生肖豬吃三天你覺得最好吃的早餐。

生肖蛇

邊唱邊跳『學貓叫』給生肖鼠娛樂娛樂。

生肖馬

找一個星期六，請生肖狗吃速食，放鬆一下。

生肖羊

支付寶轉２０元給生肖猴，讓他去買好吃的。

生肖猴

去幫忙生肖兔的好友一起整理房間，將沒有用到的雜物都丟掉。

生肖雞

跟生肖馬的好友對看，誰先笑出來，誰就要請對方喝飲料。

生肖狗

星期五下班約生肖虎的同事一起去吃夜消。

艾菲爾老師也提醒，屬猴、鼠、龍的民眾，出門遊玩盡量避開人煙稀少的山路，特別是陣雨過後，否則很容易因不熟地形迷路；生肖屬蛇、雞、牛的朋友要遠離海邊、溪邊、湖邊，不管多會游泳，在危險水域戲水也容易發生意外：而虎、馬、狗使用電器時要特別注意；至於屬豬、兔、羊的人，生冷食物不要多吃，建議多喝溫開水。

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