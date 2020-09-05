為口罩國家隊加油打氣　黃偉哲：不希望一粒老鼠屎壞了一鍋粥

▲台南市長黃偉哲希望口罩國家隊不要因加利科事件，影響整體的士氣，甚至影響到他們加入國家口罩隊的意願。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

加利科技有限公司以進口中國口罩混充實名制口罩一事，引起各界譁然，台南市長黃偉哲5日上午前往將軍區康那香不織布創意王國慰問加油，黃偉哲指出，為了因應這段時間的口罩之亂，讓國家隊備受壓力，其實口罩國家隊裡面，台南的隊員是最多的，台南有幾大工廠、每天生產的口罩百萬片跑不掉，是很辛苦。

黃偉哲說，當這幾天普遍稽查口罩國家隊生產口罩，或是說去藥局稽查的時候，看有沒有使用到加利的口罩，有時候會聽到他們小小的抱怨說，最近他們的壓力是接到民眾反應此事，因為他們這麼辛苦，從年初一直到現在，所以想藉著這個機會，一方面來看看口罩廠，訪查一下生產的過程，一方面給他們加油、打氣。

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黃偉哲說，他相信是社會還是有公論的，這段時間的努力也不應該被抹殺掉。所以台灣社會還是非常肯定我們口罩業者、口罩國家隊不眠不休的這些同仁的努力都應該給予高度肯定。

對於加利事件，黃偉哲說任何團隊裡面都有好有壞的，國家也是一樣、社團也是一樣，那所以說口罩國家隊在危難的時候，政府徵用他們的口罩，徵用他們的設備，生產實名制口罩。中間日子一久了，難免有些人就是「惡向膽邊生」，就是暴利可圖，有利可圖之下，想說疫情在台灣已經慢慢得到舒緩，那想說有些國家的一些口罩可能比較便宜，大家記得之前，還有人抱怨我們徵用的口罩賣得太便宜，應該賣貴一點。

可是，即使是滿便宜的，還是有人認為，從國外進更便宜的口罩，那進更便宜的口罩，中間的價差就可以賺到，因此老鼠屎就應運而生。但是在一個團隊裡面，最好就是我們要有自盡的功能，所謂自盡的功能就是我們發現中間有問題的時候，我們還是要把中間的問題給揪出來。

黃偉哲說，對我們口罩國家隊的辛苦來慰問他們、慰勞他們，那一方面也是希望說，這樣子的一個口罩國家隊的努力應該被肯定，而且我們不希望，真的不希望一粒老鼠屎壞了一鍋粥，而中間因為口罩國家隊裡面，所謂賠錢生意沒人做、殺頭生意有人做，有人就是做起殺頭生意啦，因為有國內外口罩的價差，那大家都知道，有些國家的口罩送到國外去，事實上是被否定的，因為中間的隔離效果很差，那我們如果再去進口這些國家便宜的口罩、廉價的口罩的話，坦白講，對我們是很不好的。我們覺得其實很高興，檢方檢調單位明確辦案，很高興台灣社會對口罩國家隊的支持，但中間的疑慮有時候還是會出現。所以除慰勉口罩國家隊，也希望趕快把這個老鼠屎挖出來，不要這個時候繼續被誤解。也希望他們不要因為這點小小的事件，影響整體的士氣，甚至影響到他們加入國家口罩隊的意願。

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