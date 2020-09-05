衛福部稱限制劑量瘦肉精安全　時力怒轟：為何國軍、學校都不吃？

▲時代力量「假日突襲宣告 到底在趕什麼？」記者會。（圖／時代力量提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

美、豬牛明年開放進口，衛福部長陳時中5日公布美豬萊克多巴胺（瘦肉精）劑量標準。時力黨團幹事長王婉諭質疑，既然政府說萊劑這麼安全，「那為何學校、國軍都不吃？」

針對陳時中上午召開開放含萊克多巴胺美國豬肉、豬內臟與30個月齡以上美國牛肉的記者會，時代力量立法院黨團表達遺憾，直批「是在趕什麼？」。幹事長王婉諭指出，在時代力量所舉行的公聽會上，教育部和國防部明確表示會以國產豬為主，不會讓學校或軍隊吃到萊克多巴胺。

對此，王婉諭認為，倘若萊克多巴胺如此安全，那在學校跟軍隊不吃？又或者說，放學後或離營後就可以吃，邏輯不通。

王婉諭表示，今日衛福部新聞稿宣稱，要以透明資訊讓民眾清楚了解。但在實際做法上，原本掛在衛福部網頁上，萊克多巴胺專頁卻從昨天開始消失。可以理解政府政策會有所變動或相關作法需要更新，然而在原本衛福部萊克多巴胺專頁中，明列歐盟相關規範或相關實驗過程，比方說歐盟法規反對所有非治療用途動物用藥。

王婉諭表示，所以禁止萊克多巴胺使用於畜牧產品上，同時也有專區上也有歐盟實驗與驗證過程的資訊，如上述所列之資訊，為什麼不能公開，需要把這樣的專頁給下架，此舉違反衛福部新聞稿所謂的資訊透明。

至於在科學實證的完備上，王婉諭認為，就目前所提出風險評估報告中，沒有完全依照國人膳食習慣來做風險評估。

王婉諭說，最近媒體詢問台大獸醫學院院長周晉澄表示，國人比外國人更愛吃內臟，但萊克多巴胺對心血管疾病患者的影響和風險，可能會比一般人來得要高，但目前的報告中沒有針對這部分做風險評估。

黨團副總召陳椒華委員表示，時代力量一再強調針對開放美豬美牛這樣重大政策的行政命令預告，不能草率，並多次呼籲相關行政命令應至少預告60天，確實依國人膳食習慣與針對各高風險次群體進行風險評估，並經過立法院審議與公聽會或聽證程序後，以及確實完備標示與檢驗等相關配套後，再公告。

陳椒華表示，但目前農委會僅預告7天就已經公告，衛福部隨即在假日召開記者會，實在不知道到底為什麼要這麼趕。幹事長王婉諭委員則抨擊，倘若萊克多巴胺真如部長所宣稱沒有問題，那學校與國軍為何不吃。

陳椒華表示，相關行政命令在送進立法院備查時，應該要轉交相關委員會審查，召委也應該實質排審，而且，為了落實與國人和相關業者的溝通，主管機關也應該先召開座談會、公聽會或聽證，而不是只用行政命令預告7天就要趕著通過。

針對陳時中部長今天在記者會上，表示開放是根據科學實證，對此，陳椒華提出質疑，指目前2019年委由成大李俊璋教授所作的風險評估報告，並沒有針對重病或慢性病患者做風險評估，甚至也沒有針對致癌風險的分析，顯然仍有所不足。

陳椒華強調，萊克多巴胺做為動物用藥，對於哺乳類的心血管還是會有嚴重的負擔，不管是基於食品安全或動物保護的理由，全世界目前至少有160個以上的國家禁用萊克多巴胺，包括我國國內也禁止使用，因此，還是呼籲在風險評估、落實標示與查驗、以及相關審議程序尚未完備前，不要趕著開放美豬美牛擴大進口。