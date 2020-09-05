25歲孕媽超商遺失6萬現金　店長巡貨架驚見...警調監視器急找人

▲超商店長發現有人遺失錢包後，立即報警處理，警方迅速找到失主，順利將錢交還給這名焦急的孕婦。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

苗栗縣苑裡鎮1名25歲的年輕孕婦，3日下午到市區一間超商購買物品時，因大腹便便行動不便，不慎將裝有6萬現金的錢包遺失在超商，超商店長發現包包後，立即報警處理，警方也迅速的找到失主，順利將現金交還失主。

警方表示，3日下午3時許，接獲1間超商店長報案，稱在超商罝物架上拾獲一只裝有6萬元現金的皮包，警方趕赴現場調閱店內四周及路口監視器發現畫面內一名「身懷六甲」女子神色恾張，正在超商旁停車場翻找機車置物箱，疑似在尋找東西。當下警方立即上前向林女詢問並經比對監視器畫面確認，林女就是該皮包遺失物主人。

林女向警方表示，當時騎乘機車至超商購物結帳後，又在超商內停留約3分鐘，四處逛看有無其他日常物品可買，當走到停車場準備騎乘機車返家時，嚇然發現隨身攜帶皮包不見，經折返超商內遍地找尋，但無所獲，可能因懷孕手上又拿了許多購買物品，致行動上較不便，所以才會不小心將皮包遺落在超商內貨架上。

警方說，所幸迅速將遺失物找到，經警方與陳姓店長及林女當場清點皮包內現金無誤後，原封不動交還失主手中，林女對於「拾金不昧」的店長及警方積極服務民眾作為，備感溫馨，連聲向員警及店長答謝。

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