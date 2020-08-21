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昔運煤專用鐵路　桃林鐵路路廊活化大坑路至南山路段完工

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▲桃林鐵路路廊活化，大坑至南山段完工。（圖／市府提供）

▲市長鄭文燦表示，市府將持續推動桃林鐵路周邊景點活化及串聯工作。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

曾經是運煤專用的桃林鐵路，因林口電廠不再使用該鐵路運煤，8年前停駛後逐漸閒置，桃園市政府投入4億7,000萬元經費，推動路廊活化工程，其中大坑路至南山路二段約3.7公里的路段，21日正式完工。主持竣工典禮的市長鄭文燦表示，市府將持續推動周邊景點活化及串聯工作，打造極富魅力的休閒廊道。▲桃林鐵路路廊活化，大坑至南山段完工。（圖／市府提供）

▲捷運局長陳文德表示，桃林鐵路是一條兼具歷史與生態的優質休閒綠帶。（圖／市府提供）

市長鄭文燦指出，桃林鐵路興建於1967年，軌道橫跨桃園、龜山、蘆竹等地區，原先主要用來載運煤礦，後來一度轉型為免費客運列車，並於2012年正式停駛。桃園升格後，市府積極推動桃林鐵路活化計畫，並成功爭取內政部「城鎮之心工程計畫」1.15億元的經費補助，希望透過活化工程計畫達成「後巷翻轉」、「串連景觀廊道」、「推動綠色交通」、「協助都市縫合」、「保留鐵道文化」及「發揮交通替代功能」等六大目標。▲桃林鐵路路廊活化，大坑至南山段完工。（圖／市府提供）

▲桃林鐵路是一條兼具歷史與生態的優質休閒綠帶。（圖／市府提供）

市府也先完成下水道及埋設自來水幹管工程，解決大檜溪缺水及三鶯路、龜山工業區一帶易淹水等問題，以利活化工程進行，除了規劃闢建自行車道及人行步道，也兼具交通及防災功能。▲桃林鐵路路廊活化，大坑至南山段完工。（圖／市府提供）

鄭市長提到，桃林鐵路原本因長期閒置而造成空間雜亂，經過工程活化後，展現出美感與秩序，成為閒置空間改造的典範，亦獲得許多工程獎項肯定。內政部政務次長花敬群表示，大坑路至南山路段正式完工後，桃園又將新增一處熱門休閒景點，同時也是親子活動好去處。

捷運局長陳文德表示，本次活化工程植栽喬木約800株，灌木及地被植物約3,700平方公尺，鋪設人行道及自行車道長約4,200公尺，路廊沿線也特別設置解說牌介紹桃林鐵馬道的歷史，此外還有可愛的花仙子公仔陪伴民眾拍照打卡，歡迎大小朋友一起暢遊這條兼具歷史與生態的優質休閒綠帶。

包括市議員牛煦庭、林政賢、林俐玲、郭麗華、張桂綿、陳雅倫、陳美梅、褚春來、劉勝全、內政部政務次長花敬群、內政部營建署主任秘書王東永、台鐵局台北運務段段長梁育裕、市府捷運局長陳文德、交通局主任秘書熊啟中、蘆竹區長蔡志揚、龜山區長呂緣等均一同出席活動。

・零負評、被暱稱為萬用霜

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