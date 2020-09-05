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區隔瘦肉精美豬！農委會推統一國產豬標章　可望9月底上路

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▲▼過年,年節採買,豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精美豬,傳統市場,肉販,國產豬肉,肉品,豬肉外銷,豬肉攤,台灣豬肉。（圖／記者李毓康攝）

▲瘦肉精美豬進口，豬農擔心衝擊台灣肉品市場。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者吳欣紜

政府拍板含瘦肉精美豬明年起進口，中央畜產會董事長林聰賢今天說，全國將有統一國產豬標章，畜產會已設計多種標示呈農委會，預計下週三拍板，可能9月底、10月初上路。

明年元旦起，含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）豬肉將開放進口，為讓消費者清楚識別台灣豬及國產豬，林聰賢今天說，目前部分地區有推出自有品牌標章，中央對此不會干涉，但農委會將比照之前瘦肉精美牛進口、許多牛肉麵店都貼美牛標示模式，全國也將有統一的國產豬標籤。

請繼續往下閱讀...

林聰賢說，畜產會已設計多種標示並呈農委會選樣，預計下週三就會跟養豬業者進行對話討論，選出比較適合的標示，「這以後就是國產豬的標示」，讓餐廳、小吃業者、傳統市場攤販等都能懸掛。

林聰賢也提到，因應美豬進口，畜產會有幾項工作可以承擔，現在國產豬肉主要通路67%到傳統市場，將積極協助肉商、肉販養豬業者配合農委會生產履歷，未來消費者就可像現在購買農產品一樣，只要認明標示生產履歷的都是國產。

另外，林聰賢也提到，畜產會也會輔導加強驗證國產豬肉的品牌輔導，讓國產豬跟進口豬有明顯的品牌消費區隔，他也強調，傳統市場都是販售溫體豬肉，會加強協助豬農做好屠宰、運輸、分切，不要讓消費者因開放美豬就對攤販肉品的品質失去信心。

林聰賢也說，國產豬標章在行政院要求下會提前上路，讓民眾有熟悉時間習慣模式，可能9月底、10月初就會推出，試辦期間不會有強制性，到明年1月才會有法規強制性，若標章亂貼或是美豬混充國產豬就會受罰。

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