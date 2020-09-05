陸發射「可重複使用」試驗航天器　專家關注能否成功返航

▲陸成功發射「可重複使用」試驗航天器。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸4日在酒泉衛星發射中心，利用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重複使用的試驗航天器。大陸官媒《新華社》報導，試驗航天器將在軌運行一段時間後，返回預定著陸場，期間，將按計劃開展可重複使用技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐。

根據港媒《文匯報》報導，中國社科院軍控中心秘書長、著名軍事專家洪源認為，依照目前資訊判斷，此次發射的試驗航天器也可以稱之為「空天穿梭機」，目前只有美國擁有這項技術，這種航天器有四大特點，首先是無人航天器，第二是由運載火箭發射升空，第三可在太空軌道上長時間停留並進行機動變軌，第四還可以自主著陸。

洪源提到，試驗航天器首先是無人駕駛，這樣就省去了生命保障系統，使得負載大幅度減低，外形也能夠大幅度縮小，其次，其由運載火箭發射升空，到達軌道即開始釋放，航天器能夠在太空軌道長時間停留，並且實現機動變軌，這樣就能在太空完成一系列，包括工業、農業等類型的實驗和科研任務。

洪源強調，航天器能夠自主穿越大氣層在普通跑道上著陸，在檢修之後，又能夠重複發射，具有很高的利用率，同時令航天器更具有經濟性，「如果這型航天器真正投入使用，將使中國太空的產業化、科學實驗的方便程度，實現一次質的飛躍。」