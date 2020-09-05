台南潭頂警冷靜判斷　處理慢性病患突發狀況及時協助就醫

▲台南山上區的50歲田姓男子，身體極度不適而向善化分局潭頂派出所求助，警方馬上通報救護車送醫，並妥善處理直到救護人員到場接手，屬十分感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上區的50歲田姓男子，上班後突呼吸不順、胸悶、冒冷汗，他騎機車就醫途中，身體極度不適而向善化分局潭頂派出所求助，警方馬上通報救護車送醫外，並將椅墊鋪陳在地，讓田男躺下等待救護車，並安撫情緒並請田男深呼吸，直到救護人員到場接手，並通知其母親前往醫院照護。

9月5日上午8時許，家住山上區的田男，一如往常的自家中前往新市區一家不鏽鋼管製造廠上班，田男到達工廠後在警衛室打卡時，便向保全供稱呼吸不順、胸悶、冒冷汗，保全人員請其在警衛室稍坐片刻，並幫其打電話叫計程車載往醫院就診，但因上班時段計程車呼叫不易，田男便向保全表示叫計程車會等候太久，故自行騎機車前往就醫，請其幫忙向工廠請假。

田男離開公司後，自行騎機車欲前往醫院就診途中，直冒冷汗、呼吸困難、胸悶疼痛，路經潭頂派出所，隨即將機車轉入派出所內，虛弱痛苦般的進到值班臺前時便癱軟在地。

當時值班警員陳永昇見狀立刻向前攙扶讓其入座，但情況危急動彈不得，值班陳永昇馬上呼應在樓上待命服勤的所長朱福銘下樓幫忙，當下先行將椅墊鋪陳在地，讓田男躺下等待救護車，此時警員陳永昇馬上觀察其脈象還有心跳，且呼吸微弱尚有意識，固不可隨意施作CPR，警員陳永昇便在一旁安撫情緒並請其深呼吸，直到救護人員到場接手，並通知其母親前往醫院照護。

經緊急送醫診治後，田男已無大礙，該男平時就患有高血壓慢性疾病，偶有胸悶、呼吸不順但都沒有就醫門診，才導致意外發生，田男母親對於警方及時伸出援手冷靜判斷表示肯定、感謝不已。

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