強颱梅莎來犯...北韓「數十人傷亡」災情慘重！地方官遭開刀重懲

▲北韓元山颱風暴雨淹水，傳出數十人傷亡，災情慘重。（圖／翻攝自朝中社Youtube頻道）

記者羅翊宬／編譯

今年第9號颱風「梅莎」過境朝鮮半島（韓半島），造成南韓南部、東部、濟州島傳出停電、港口貨櫃遭吹亂、數萬戶停電等災情；然而近來習慣「超前佈署」的北韓（朝鮮），卻也傳出數十起人員傷亡案例，北韓領導高層表示，地方官員未善進防災職責、未貫徹「黨的意志」保護人民，決定施以重懲。

北韓機關報《勞動新聞》在今（5）日的報導中描述，勞動黨副委員長金才龍（김재룡）在風災結束後召開會議，其表示黨高層在風災前便下達防災指導方針，然而元山市與江原道地方官員與幹部卻怠忽職守、態度散漫且不負責，導致數十起人民傷亡案例發生，這場會議的主旨為從該錯誤中尋找教訓。

報導中痛批，「國務委員長金正恩在上個月政治局會議中就不斷呼籲徹底防範人員傷亡發生，然而元山市與江原道的地方官員與幹部卻違背黨的思想方針，只追求表面上的型式主義。」

報導更指責，「地方官員未善盡職責於災前掌握相關危險建築物、災時未即刻疏散居民逃離，導致數十人傷亡。」

▲颱風梅莎來襲，北韓元山市與江原道傳出災情。（圖／達志影像）

金才龍在該會議中表示，「已往上級通報元山市與江原道各官員、幹部的『反黨行為』資料。在此宣布，將在行政與法律上，嚴格懲處元山市負責黨務、行政、安全機關的官員和幹部。」

據悉，從2日至3日上午，元山市共降下高達200毫米的暴雨。根據《韓聯社》報導，風災當日，勞動黨中央委員會副委員長曾與組織指導部、宣傳煽動部等核心高層緊急召開會議，元山市、江原道官員與幹部則是以視訊方式加入會議。

元山市位於朝鮮半島東岸，不僅是金正恩渡過成長期的「第二個故鄉」，更是其推動大規模觀光園區「元山葛麻海岸地區」的所在地，且金正恩的豪華別墅也座落於此，顯示出元山市在北韓的特殊地位。

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