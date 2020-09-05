瘋狂女友七夕持刀「捅男友後自捅」　失血休克自拍：想證明愛情

▲女子把男友捅傷，害男友的筋都斷了。（圖／網易新聞）

圖、文／CTWANT

大陸一名王姓女子深愛男友，就連網名都取「倆口子」，而且為了證明自己和男友的感情是真愛，她別出心裁的想出絕世妙招，在七夕情人節當天用同一把刀先捅男友再捅自己，讓兩人血液交融，來證明真愛是可以為對方而死。不過，王女自己因此失血休克，男友的筋也被她捅斷。

據《網易新聞》報導，王女日前在抖音發布一段影片，只見她的男友傷勢相當嚴重，躺在床上根本無法起身；王女影片文字寫著「七夕節我把男朋友捅了一刀自己也來了一刀，我休克了兩次」、「大筋都被捅斷了」。

▲王女的抖音號。（圖／優酷）

▲王女的抖音號原本有很多甜蜜影片。（圖／優酷）

報導指出，王女在8月25日七夕和男友發生口角，她說：「他說一起死，把刀放在我面前，我就想跟他一起死也都可以！」她認為捅人和自捅都是為了證明真愛，「真的愛一個人甘願為他去死。」於是她抓起刀就往男友手臂捅，接著又刺自己的手，力道之猛甚至傷到骨頭，但因為她的脂肪多，所以打石膏1個月就可以痊癒。

不過，男友可沒這麼幸運，因為肌肉傷勢嚴重所以拖到第3天才能動刀，這段期間王女拍了很多支影片上傳抖音，其中一支影片的網友留言甚至超過2萬則。不過王女也對此表達後悔之意，不是因為男友和自己受傷，而是因為手術費用實在太貴了！

▲影片發出之後引發網友熱議，認為這種證明愛情的方式太過極端。（圖／網易新聞）

影片發出之後引發網友熱議，認為這種證明愛情的方式太過極端，平台也立刻將影片下架，但警方已經發現此事，主動介入調查。院方則表示王女在9月1日出院，她的男友至今還在醫院，兩人也沒有因此而分手，看來果然是真愛。

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