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全聯驚見「199元安全帽」？主婦曝超強2功能　一上架就被掃光

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▲▼ 。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

▲原PO家附近的全聯架上安全帽已被搶光。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

記者崔子柔／綜合報導

許多民眾會因為商品的「附加物」更想購買，就有網友昨日分享，全聯正販售用「安全帽」形狀籃子裝的奇異果，而且這個籃子還非常實用，可以洗米、洗菜、洗水果，引起眾多民眾討論，還有人跑了好幾家分店都已售完！

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，被裝奇異果的籃子吸引到，而這個外型像安全帽的籃子上還有設計小洞，比平常的容器多了「瀝水功能」，可以洗米、洗菜，非常實用。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書社團／我愛全聯好物老實說）

▲原PO日前也在社團分享。（圖／翻攝自臉書社團／我愛全聯好物老實說）

貼文一出就引起網友討論，「已購入拿回來使用..只是奇異果要吃很久」、「真好，不是每間全聯都有賣」、「跑了2家全聯都買不到」、「安全帽安全帽...本來想買第二桶，結果我家門市完售....」、「我每次去全聯都會找這奇異果籃，而且會去不同家全聯買東西，還真從來沒看到過」。

有網友發現，並不是每間全聯都會包裝好上架，有些店家是只要買199元的奇異果就會送一個籃子，另外，每間店一籃奇異果裝的顆數也不同，有的人買到一籃20顆，有的人則只有13顆，還是要依店家情況為主。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書社團／我愛全聯好物老實說）

▲▼貼文引起網友熱烈回應。（圖／翻攝自臉書社團／我愛全聯好物老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書社團／我愛全聯好物老實說）

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