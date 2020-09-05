「海神」威力達顛峰！今年第1「超級颱風」明起席捲日韓

▲海神中心最大平均風速已達105浬／時。（圖／翻攝自中央氣象局）



記者崔子柔／綜合報導

第10號颱風「海神」目前強度已達顛峰，甚至被美國聯合颱風警報中心估為135浬／時的「超級」颱風，預計明（6）日晚間會登陸日本西部，對日、韓構成極大威脅。中央氣象局指出，今（５日）天氣仍較穩定，迎風面的北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他各地為多雲到晴，午後在南部、東南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象• 老大洩天機」撰文指出，今（5日）晨2時真實色雲圖顯示，「海神之眼」圓而清澈，強度已近顛峯，由於主觀的差異，中央氣象局估近中心最大平均風速105浬／時、日本估100浬／時，皆為「強烈」颱風，美國聯合颱風警報中心（JTWC）甚至估為135浬／時的「超級」颱風（super typhoon）。

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吳德榮指出，由於缺乏飛機穿越的觀測資料，無法保證實際上是多強。最新（5日2時）中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「海神」是今年最強、且是第1個「強烈」颱風，目前向北北西轉偏北，加速前進。「海神」暴風圈明（6）日晚起侵襲日本西部，下週一（7日）晨颱風中心通過日本九州西方近海，下週一近午登陸韓國、暴風圈橫掃朝鮮半島；接近陸地之前，強度僅微幅減弱，對日本西部、朝鮮半島構成極大威脅。



▲海神朝著日韓前進。（圖／翻攝自中央氣象局）



中央氣象局指出，今天（５日）天氣仍較穩定，迎風面的北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他各地為多雲到晴，午後在南部、東南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫約３２至３５度，出門請留意防曬並多補充水分